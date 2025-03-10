- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
FMAT: Fidelity MSCI Materials Index ETF
A taxa do FMAT para hoje mudou para 0.56%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 51.99 e o mais alto foi 52.30.
Veja a dinâmica do par de moedas Fidelity MSCI Materials Index ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FMAT Notícias
- Equity Sector Rotation Chartbook, September 2025 - Running Hot And Narrow
- Should You Invest in the Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT)?
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Should You Invest in the Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT)?
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- Institutional, Retail Investors Shed $27B In US Stocks In Early April Sell-Off
- Our Portfolio Managers Weigh Impact Of Trump’s Tariffs
- Trade War, Or Will Cooler Heads Prevail?
- Trade Turbulence And The Tariff-ic Mess For Investors
- Franklin Core Plus Bond Fund Q4 2024 Commentary
- Templeton Sustainable Emerging Markets Bond Fund Q4 2024 Commentary
- Fidelity High Income Fund Q4 2024 Review
- Fidelity Floating Rate High Income Fund Q4 2024 Review (Mutual Fund:FFRHX)
- Fidelity Capital & Income Fund Q4 2024 Review
- Fidelity Tax-Free Bond Fund Q4 2024 Review
- Rebalancing Act: Rethinking Growth Vs. Value
- Fidelity Corporate Bond ETF Q4 2024 Review
- Markets In Motion: Tariffs, Tech And Treasure
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FMAT hoje?
Hoje Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) está avaliado em 52.28. O instrumento é negociado dentro de 0.56%, o fechamento de ontem foi 51.99, e o volume de negociação atingiu 37. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FMAT em tempo real.
As ações de Fidelity MSCI Materials Index ETF pagam dividendos?
Atualmente Fidelity MSCI Materials Index ETF está avaliado em 52.28. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -3.10% e USD. Monitore os movimentos de FMAT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FMAT?
Você pode comprar ações de Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) pelo preço atual 52.28. Ordens geralmente são executadas perto de 52.28 ou 52.58, enquanto 37 e 0.56% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FMAT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FMAT?
Investir em Fidelity MSCI Materials Index ETF envolve considerar a faixa anual 41.42 - 55.28 e o preço atual 52.28. Muitos comparam -0.89% e 8.60% antes de enviar ordens em 52.28 ou 52.58. Estude as mudanças diárias de preço de FMAT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Fidelity MSCI Materials Index ETF?
O maior preço de Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) no último ano foi 55.28. As ações oscilaram bastante dentro de 41.42 - 55.28, e a comparação com 51.99 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Fidelity MSCI Materials Index ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Fidelity MSCI Materials Index ETF?
O menor preço de Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) no ano foi 41.42. A comparação com o preço atual 52.28 e 41.42 - 55.28 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FMAT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FMAT?
No passado Fidelity MSCI Materials Index ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 51.99 e -3.10% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 51.99
- Open
- 51.99
- Bid
- 52.28
- Ask
- 52.58
- Low
- 51.99
- High
- 52.30
- Volume
- 37
- Mudança diária
- 0.56%
- Mudança mensal
- -0.89%
- Mudança de 6 meses
- 8.60%
- Mudança anual
- -3.10%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8