FMAT: Fidelity MSCI Materials Index ETF

51.99 USD 0.13 (0.25%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FMAT за сегодня изменился на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.77, а максимальная — 52.15.

Следите за динамикой Fidelity MSCI Materials Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FMAT сегодня?

Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) сегодня оценивается на уровне 51.99. Инструмент торгуется в пределах 0.25%, вчерашнее закрытие составило 51.86, а торговый объем достиг 45. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FMAT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity MSCI Materials Index ETF?

Fidelity MSCI Materials Index ETF в настоящее время оценивается в 51.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.63% и USD. Отслеживайте движения FMAT на графике в реальном времени.

Как купить акции FMAT?

Вы можете купить акции Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) по текущей цене 51.99. Ордера обычно размещаются около 51.99 или 52.29, тогда как 45 и -0.31% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FMAT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FMAT?

Инвестирование в Fidelity MSCI Materials Index ETF предполагает учет годового диапазона 41.42 - 55.28 и текущей цены 51.99. Многие сравнивают -1.44% и 8.00% перед размещением ордеров на 51.99 или 52.29. Изучайте ежедневные изменения цены FMAT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Fidelity MSCI Materials Index ETF?

Самая высокая цена Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) за последний год составила 55.28. Акции заметно колебались в пределах 41.42 - 55.28, сравнение с 51.86 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity MSCI Materials Index ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Fidelity MSCI Materials Index ETF?

Самая низкая цена Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) за год составила 41.42. Сравнение с текущими 51.99 и 41.42 - 55.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FMAT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FMAT?

В прошлом Fidelity MSCI Materials Index ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 51.86 и -3.63% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
51.77 52.15
Годовой диапазон
41.42 55.28
Предыдущее закрытие
51.86
Open
52.15
Bid
51.99
Ask
52.29
Low
51.77
High
52.15
Объем
45
Дневное изменение
0.25%
Месячное изменение
-1.44%
6-месячное изменение
8.00%
Годовое изменение
-3.63%
