FMAT: Fidelity MSCI Materials Index ETF
Курс FMAT за сегодня изменился на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.77, а максимальная — 52.15.
Следите за динамикой Fidelity MSCI Materials Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FMAT сегодня?
Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) сегодня оценивается на уровне 51.99. Инструмент торгуется в пределах 0.25%, вчерашнее закрытие составило 51.86, а торговый объем достиг 45. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FMAT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity MSCI Materials Index ETF?
Fidelity MSCI Materials Index ETF в настоящее время оценивается в 51.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.63% и USD. Отслеживайте движения FMAT на графике в реальном времени.
Как купить акции FMAT?
Вы можете купить акции Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) по текущей цене 51.99. Ордера обычно размещаются около 51.99 или 52.29, тогда как 45 и -0.31% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FMAT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FMAT?
Инвестирование в Fidelity MSCI Materials Index ETF предполагает учет годового диапазона 41.42 - 55.28 и текущей цены 51.99. Многие сравнивают -1.44% и 8.00% перед размещением ордеров на 51.99 или 52.29. Изучайте ежедневные изменения цены FMAT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Fidelity MSCI Materials Index ETF?
Самая высокая цена Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) за последний год составила 55.28. Акции заметно колебались в пределах 41.42 - 55.28, сравнение с 51.86 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity MSCI Materials Index ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Fidelity MSCI Materials Index ETF?
Самая низкая цена Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) за год составила 41.42. Сравнение с текущими 51.99 и 41.42 - 55.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FMAT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FMAT?
В прошлом Fidelity MSCI Materials Index ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 51.86 и -3.63% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 51.86
- Open
- 52.15
- Bid
- 51.99
- Ask
- 52.29
- Low
- 51.77
- High
- 52.15
- Объем
- 45
- Дневное изменение
- 0.25%
- Месячное изменение
- -1.44%
- 6-месячное изменение
- 8.00%
- Годовое изменение
- -3.63%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8