FMAT: Fidelity MSCI Materials Index ETF

51.99 USD 0.13 (0.25%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FMAT ha avuto una variazione del 0.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 51.77 e ad un massimo di 52.15.

Segui le dinamiche di Fidelity MSCI Materials Index ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FMAT News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni FMAT oggi?

Oggi le azioni Fidelity MSCI Materials Index ETF sono prezzate a 51.99. Viene scambiato all'interno di 0.25%, la chiusura di ieri è stata 51.86 e il volume degli scambi ha raggiunto 45. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FMAT mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Fidelity MSCI Materials Index ETF pagano dividendi?

Fidelity MSCI Materials Index ETF è attualmente valutato a 51.99. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -3.63% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FMAT.

Come acquistare azioni FMAT?

Puoi acquistare azioni Fidelity MSCI Materials Index ETF al prezzo attuale di 51.99. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 51.99 o 52.29, mentre 45 e -0.31% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FMAT sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni FMAT?

Investire in Fidelity MSCI Materials Index ETF implica considerare l'intervallo annuale 41.42 - 55.28 e il prezzo attuale 51.99. Molti confrontano -1.44% e 8.00% prima di effettuare ordini su 51.99 o 52.29. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FMAT con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Fidelity MSCI Materials Index ETF?

Il prezzo massimo di Fidelity MSCI Materials Index ETF nell'ultimo anno è stato 55.28. All'interno di 41.42 - 55.28, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 51.86 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Fidelity MSCI Materials Index ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Fidelity MSCI Materials Index ETF?

Il prezzo più basso di Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) nel corso dell'anno è stato 41.42. Confrontandolo con gli attuali 51.99 e 41.42 - 55.28 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FMAT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FMAT?

Fidelity MSCI Materials Index ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 51.86 e -3.63%.

Intervallo Giornaliero
51.77 52.15
Intervallo Annuale
41.42 55.28
Chiusura Precedente
51.86
Apertura
52.15
Bid
51.99
Ask
52.29
Minimo
51.77
Massimo
52.15
Volume
45
Variazione giornaliera
0.25%
Variazione Mensile
-1.44%
Variazione Semestrale
8.00%
Variazione Annuale
-3.63%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8