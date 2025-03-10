- Panoramica
FMAT: Fidelity MSCI Materials Index ETF
Il tasso di cambio FMAT ha avuto una variazione del 0.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 51.77 e ad un massimo di 52.15.
Segui le dinamiche di Fidelity MSCI Materials Index ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni FMAT oggi?
Oggi le azioni Fidelity MSCI Materials Index ETF sono prezzate a 51.99. Viene scambiato all'interno di 0.25%, la chiusura di ieri è stata 51.86 e il volume degli scambi ha raggiunto 45. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FMAT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Fidelity MSCI Materials Index ETF pagano dividendi?
Fidelity MSCI Materials Index ETF è attualmente valutato a 51.99. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -3.63% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FMAT.
Come acquistare azioni FMAT?
Puoi acquistare azioni Fidelity MSCI Materials Index ETF al prezzo attuale di 51.99. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 51.99 o 52.29, mentre 45 e -0.31% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FMAT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni FMAT?
Investire in Fidelity MSCI Materials Index ETF implica considerare l'intervallo annuale 41.42 - 55.28 e il prezzo attuale 51.99. Molti confrontano -1.44% e 8.00% prima di effettuare ordini su 51.99 o 52.29. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FMAT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Fidelity MSCI Materials Index ETF?
Il prezzo massimo di Fidelity MSCI Materials Index ETF nell'ultimo anno è stato 55.28. All'interno di 41.42 - 55.28, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 51.86 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Fidelity MSCI Materials Index ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Fidelity MSCI Materials Index ETF?
Il prezzo più basso di Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) nel corso dell'anno è stato 41.42. Confrontandolo con gli attuali 51.99 e 41.42 - 55.28 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FMAT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FMAT?
Fidelity MSCI Materials Index ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 51.86 e -3.63%.
- Chiusura Precedente
- 51.86
- Apertura
- 52.15
- Bid
- 51.99
- Ask
- 52.29
- Minimo
- 51.77
- Massimo
- 52.15
- Volume
- 45
- Variazione giornaliera
- 0.25%
- Variazione Mensile
- -1.44%
- Variazione Semestrale
- 8.00%
- Variazione Annuale
- -3.63%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8