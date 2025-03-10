- 概要
FMAT: Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMATの今日の為替レートは、0.31%変化しました。日中、通貨は1あたり51.99の安値と52.30の高値で取引されました。
Fidelity MSCI Materials Index ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
FMAT News
よくあるご質問
FMAT株の現在の価格は？
Fidelity MSCI Materials Index ETFの株価は本日52.15です。0.31%内で取引され、前日の終値は51.99、取引量は28に達しました。FMATのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Fidelity MSCI Materials Index ETFの株は配当を出しますか？
Fidelity MSCI Materials Index ETFの現在の価格は52.15です。配当方針は会社によりますが、投資家は-3.34%やUSDにも注目します。FMATの動きはライブチャートで確認できます。
FMAT株を買う方法は？
Fidelity MSCI Materials Index ETFの株は現在52.15で購入可能です。注文は通常52.15または52.45付近で行われ、28や0.31%が市場の動きを示します。FMATの最新情報はライブチャートで確認できます。
FMAT株に投資する方法は？
Fidelity MSCI Materials Index ETFへの投資では、年間の値幅41.42 - 55.28と現在の52.15を考慮します。注文は多くの場合52.15や52.45で行われる前に、-1.14%や8.33%と比較されます。FMATの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Fidelity MSCI Materials Index ETFの株の最高値は？
Fidelity MSCI Materials Index ETFの過去1年の最高値は55.28でした。41.42 - 55.28内で株価は大きく変動し、51.99と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Fidelity MSCI Materials Index ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Fidelity MSCI Materials Index ETFの株の最低値は？
Fidelity MSCI Materials Index ETF(FMAT)の年間最安値は41.42でした。現在の52.15や41.42 - 55.28と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FMATの動きはライブチャートで確認できます。
FMATの株式分割はいつ行われましたか？
Fidelity MSCI Materials Index ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、51.99、-3.34%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 51.99
- 始値
- 51.99
- 買値
- 52.15
- 買値
- 52.45
- 安値
- 51.99
- 高値
- 52.30
- 出来高
- 28
- 1日の変化
- 0.31%
- 1ヶ月の変化
- -1.14%
- 6ヶ月の変化
- 8.33%
- 1年の変化
- -3.34%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8