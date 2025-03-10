クォートセクション
通貨 / FMAT
FMAT: Fidelity MSCI Materials Index ETF

52.15 USD 0.16 (0.31%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FMATの今日の為替レートは、0.31%変化しました。日中、通貨は1あたり51.99の安値と52.30の高値で取引されました。

Fidelity MSCI Materials Index ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

FMAT株の現在の価格は？

Fidelity MSCI Materials Index ETFの株価は本日52.15です。0.31%内で取引され、前日の終値は51.99、取引量は28に達しました。FMATのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Fidelity MSCI Materials Index ETFの株は配当を出しますか？

Fidelity MSCI Materials Index ETFの現在の価格は52.15です。配当方針は会社によりますが、投資家は-3.34%やUSDにも注目します。FMATの動きはライブチャートで確認できます。

FMAT株を買う方法は？

Fidelity MSCI Materials Index ETFの株は現在52.15で購入可能です。注文は通常52.15または52.45付近で行われ、28や0.31%が市場の動きを示します。FMATの最新情報はライブチャートで確認できます。

FMAT株に投資する方法は？

Fidelity MSCI Materials Index ETFへの投資では、年間の値幅41.42 - 55.28と現在の52.15を考慮します。注文は多くの場合52.15や52.45で行われる前に、-1.14%や8.33%と比較されます。FMATの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Fidelity MSCI Materials Index ETFの株の最高値は？

Fidelity MSCI Materials Index ETFの過去1年の最高値は55.28でした。41.42 - 55.28内で株価は大きく変動し、51.99と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Fidelity MSCI Materials Index ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Fidelity MSCI Materials Index ETFの株の最低値は？

Fidelity MSCI Materials Index ETF(FMAT)の年間最安値は41.42でした。現在の52.15や41.42 - 55.28と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FMATの動きはライブチャートで確認できます。

FMATの株式分割はいつ行われましたか？

Fidelity MSCI Materials Index ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、51.99、-3.34%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
51.99 52.30
1年のレンジ
41.42 55.28
以前の終値
51.99
始値
51.99
買値
52.15
買値
52.45
安値
51.99
高値
52.30
出来高
28
1日の変化
0.31%
1ヶ月の変化
-1.14%
6ヶ月の変化
8.33%
1年の変化
-3.34%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8