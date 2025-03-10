FMAT: Fidelity MSCI Materials Index ETF
今日FMAT汇率已更改0.25%。当日，交易品种以低点51.77和高点52.15进行交易。
关注Fidelity MSCI Materials Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FMAT新闻
常见问题解答
FMAT股票今天的价格是多少？
Fidelity MSCI Materials Index ETF股票今天的定价为51.99。它在0.25%范围内交易，昨天的收盘价为51.86，交易量达到45。FMAT的实时价格图表显示了这些更新。
Fidelity MSCI Materials Index ETF股票是否支付股息？
Fidelity MSCI Materials Index ETF目前的价值为51.99。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.63%和USD。实时查看图表以跟踪FMAT走势。
如何购买FMAT股票？
您可以以51.99的当前价格购买Fidelity MSCI Materials Index ETF股票。订单通常设置在51.99或52.29附近，而45和-0.31%显示市场活动。立即关注FMAT的实时图表更新。
如何投资FMAT股票？
投资Fidelity MSCI Materials Index ETF需要考虑年度范围41.42 - 55.28和当前价格51.99。许多人在以51.99或52.29下订单之前，会比较-1.44%和。实时查看FMAT价格图表，了解每日变化。
Fidelity MSCI Materials Index ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Fidelity MSCI Materials Index ETF的最高价格是55.28。在41.42 - 55.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity MSCI Materials Index ETF的绩效。
Fidelity MSCI Materials Index ETF股票的最低价格是多少？
Fidelity MSCI Materials Index ETF（FMAT）的最低价格为41.42。将其与当前的51.99和41.42 - 55.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FMAT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FMAT股票是什么时候拆分的？
Fidelity MSCI Materials Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、51.86和-3.63%中可见。
- 前一天收盘价
- 51.86
- 开盘价
- 52.15
- 卖价
- 51.99
- 买价
- 52.29
- 最低价
- 51.77
- 最高价
- 52.15
- 交易量
- 45
- 日变化
- 0.25%
- 月变化
- -1.44%
- 6个月变化
- 8.00%
- 年变化
- -3.63%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8