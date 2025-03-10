报价部分
货币 / FMAT
回到股票

FMAT: Fidelity MSCI Materials Index ETF

51.99 USD 0.13 (0.25%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FMAT汇率已更改0.25%。当日，交易品种以低点51.77和高点52.15进行交易。

关注Fidelity MSCI Materials Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

FMAT新闻

常见问题解答

FMAT股票今天的价格是多少？

Fidelity MSCI Materials Index ETF股票今天的定价为51.99。它在0.25%范围内交易，昨天的收盘价为51.86，交易量达到45。FMAT的实时价格图表显示了这些更新。

Fidelity MSCI Materials Index ETF股票是否支付股息？

Fidelity MSCI Materials Index ETF目前的价值为51.99。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.63%和USD。实时查看图表以跟踪FMAT走势。

如何购买FMAT股票？

您可以以51.99的当前价格购买Fidelity MSCI Materials Index ETF股票。订单通常设置在51.99或52.29附近，而45和-0.31%显示市场活动。立即关注FMAT的实时图表更新。

如何投资FMAT股票？

投资Fidelity MSCI Materials Index ETF需要考虑年度范围41.42 - 55.28和当前价格51.99。许多人在以51.99或52.29下订单之前，会比较-1.44%和。实时查看FMAT价格图表，了解每日变化。

Fidelity MSCI Materials Index ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Fidelity MSCI Materials Index ETF的最高价格是55.28。在41.42 - 55.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity MSCI Materials Index ETF的绩效。

Fidelity MSCI Materials Index ETF股票的最低价格是多少？

Fidelity MSCI Materials Index ETF（FMAT）的最低价格为41.42。将其与当前的51.99和41.42 - 55.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FMAT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FMAT股票是什么时候拆分的？

Fidelity MSCI Materials Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、51.86和-3.63%中可见。

日范围
51.77 52.15
年范围
41.42 55.28
前一天收盘价
51.86
开盘价
52.15
卖价
51.99
买价
52.29
最低价
51.77
最高价
52.15
交易量
45
日变化
0.25%
月变化
-1.44%
6个月变化
8.00%
年变化
-3.63%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8