FMAT: Fidelity MSCI Materials Index ETF

51.99 USD 0.13 (0.25%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FMAT a changé de 0.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 51.77 et à un maximum de 52.15.

Suivez la dynamique Fidelity MSCI Materials Index ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

FMAT Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action FMAT aujourd'hui ?

L'action Fidelity MSCI Materials Index ETF est cotée à 51.99 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.25%, a clôturé hier à 51.86 et son volume d'échange a atteint 45. Le graphique en temps réel du cours de FMAT présente ces mises à jour.

L'action Fidelity MSCI Materials Index ETF verse-t-elle des dividendes ?

Fidelity MSCI Materials Index ETF est actuellement valorisé à 51.99. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -3.63% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FMAT.

Comment acheter des actions FMAT ?

Vous pouvez acheter des actions Fidelity MSCI Materials Index ETF au cours actuel de 51.99. Les ordres sont généralement placés à proximité de 51.99 ou de 52.29, le 45 et le -0.31% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FMAT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action FMAT ?

Investir dans Fidelity MSCI Materials Index ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 41.42 - 55.28 et le prix actuel 51.99. Beaucoup comparent -1.44% et 8.00% avant de passer des ordres à 51.99 ou 52.29. Consultez le graphique du cours de FMAT en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Fidelity MSCI Materials Index ETF ?

Le cours le plus élevé de Fidelity MSCI Materials Index ETF l'année dernière était 55.28. Au cours de 41.42 - 55.28, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 51.86 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Fidelity MSCI Materials Index ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Fidelity MSCI Materials Index ETF ?

Le cours le plus bas de Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) sur l'année a été 41.42. Sa comparaison avec 51.99 et 41.42 - 55.28 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FMAT sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action FMAT a-t-elle été divisée ?

Fidelity MSCI Materials Index ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 51.86 et -3.63% après les opérations sur titres.

Range quotidien
51.77 52.15
Range Annuel
41.42 55.28
Clôture Précédente
51.86
Ouverture
52.15
Bid
51.99
Ask
52.29
Plus Bas
51.77
Plus Haut
52.15
Volume
45
Changement quotidien
0.25%
Changement Mensuel
-1.44%
Changement à 6 Mois
8.00%
Changement Annuel
-3.63%
