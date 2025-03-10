- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
FMAT: Fidelity MSCI Materials Index ETF
Le taux de change de FMAT a changé de 0.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 51.77 et à un maximum de 52.15.
Suivez la dynamique Fidelity MSCI Materials Index ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FMAT Nouvelles
- Should You Invest in the Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT)?
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Should You Invest in the Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT)?
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- Institutional, Retail Investors Shed $27B In US Stocks In Early April Sell-Off
- Our Portfolio Managers Weigh Impact Of Trump’s Tariffs
- Trade War, Or Will Cooler Heads Prevail?
- Trade Turbulence And The Tariff-ic Mess For Investors
- Franklin Core Plus Bond Fund Q4 2024 Commentary
- Templeton Sustainable Emerging Markets Bond Fund Q4 2024 Commentary
- Fidelity High Income Fund Q4 2024 Review
- Fidelity Floating Rate High Income Fund Q4 2024 Review (Mutual Fund:FFRHX)
- Fidelity Capital & Income Fund Q4 2024 Review
- Fidelity Tax-Free Bond Fund Q4 2024 Review
- Rebalancing Act: Rethinking Growth Vs. Value
- Fidelity Corporate Bond ETF Q4 2024 Review
- Markets In Motion: Tariffs, Tech And Treasure
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action FMAT aujourd'hui ?
L'action Fidelity MSCI Materials Index ETF est cotée à 51.99 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.25%, a clôturé hier à 51.86 et son volume d'échange a atteint 45. Le graphique en temps réel du cours de FMAT présente ces mises à jour.
L'action Fidelity MSCI Materials Index ETF verse-t-elle des dividendes ?
Fidelity MSCI Materials Index ETF est actuellement valorisé à 51.99. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -3.63% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FMAT.
Comment acheter des actions FMAT ?
Vous pouvez acheter des actions Fidelity MSCI Materials Index ETF au cours actuel de 51.99. Les ordres sont généralement placés à proximité de 51.99 ou de 52.29, le 45 et le -0.31% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FMAT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action FMAT ?
Investir dans Fidelity MSCI Materials Index ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 41.42 - 55.28 et le prix actuel 51.99. Beaucoup comparent -1.44% et 8.00% avant de passer des ordres à 51.99 ou 52.29. Consultez le graphique du cours de FMAT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Fidelity MSCI Materials Index ETF ?
Le cours le plus élevé de Fidelity MSCI Materials Index ETF l'année dernière était 55.28. Au cours de 41.42 - 55.28, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 51.86 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Fidelity MSCI Materials Index ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Fidelity MSCI Materials Index ETF ?
Le cours le plus bas de Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) sur l'année a été 41.42. Sa comparaison avec 51.99 et 41.42 - 55.28 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FMAT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action FMAT a-t-elle été divisée ?
Fidelity MSCI Materials Index ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 51.86 et -3.63% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 51.86
- Ouverture
- 52.15
- Bid
- 51.99
- Ask
- 52.29
- Plus Bas
- 51.77
- Plus Haut
- 52.15
- Volume
- 45
- Changement quotidien
- 0.25%
- Changement Mensuel
- -1.44%
- Changement à 6 Mois
- 8.00%
- Changement Annuel
- -3.63%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8