FMAT: Fidelity MSCI Materials Index ETF
El tipo de cambio de FMAT de hoy ha cambiado un 0.31%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 51.99, mientras que el máximo ha alcanzado 52.30.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Fidelity MSCI Materials Index ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FMAT News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de FMAT hoy?
Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) se evalúa hoy en 52.15. El instrumento se negocia dentro de 0.31%; el cierre de ayer ha sido 51.99 y el volumen comercial ha alcanzado 28. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios FMAT en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Fidelity MSCI Materials Index ETF?
Fidelity MSCI Materials Index ETF se evalúa actualmente en 52.15. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -3.34% y USD. Monitoree los movimientos de FMAT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de FMAT?
Puede comprar acciones de Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) al precio actual de 52.15. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 52.15 o 52.45, mientras que 28 y 0.31% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de FMAT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de FMAT?
Invertir en Fidelity MSCI Materials Index ETF implica tener en cuenta el rango anual 41.42 - 55.28 y el precio actual 52.15. Muchos comparan -1.14% y 8.33% antes de colocar órdenes en 52.15 o 52.45. Estudie los cambios diarios de precios de FMAT en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Fidelity MSCI Materials Index ETF?
El precio más alto de Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) en el último año ha sido 55.28. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 41.42 - 55.28, una comparación con 51.99 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Fidelity MSCI Materials Index ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Fidelity MSCI Materials Index ETF?
El precio más bajo de Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) para el año ha sido 41.42. La comparación con los actuales 52.15 y 41.42 - 55.28 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de FMAT en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de FMAT?
En el pasado, Fidelity MSCI Materials Index ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 51.99 y -3.34% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 51.99
- Open
- 51.99
- Bid
- 52.15
- Ask
- 52.45
- Low
- 51.99
- High
- 52.30
- Volumen
- 28
- Cambio diario
- 0.31%
- Cambio mensual
- -1.14%
- Cambio a 6 meses
- 8.33%
- Cambio anual
- -3.34%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8