FMAT: Fidelity MSCI Materials Index ETF
Der Wechselkurs von FMAT hat sich für heute um 0.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 51.99 bis zu einem Hoch von 52.46 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fidelity MSCI Materials Index ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FMAT News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FMAT heute?
Die Aktie von Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) notiert heute bei 52.44. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.87% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 51.99 und das Handelsvolumen erreichte 48. Das Live-Chart von FMAT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FMAT Dividenden?
Fidelity MSCI Materials Index ETF wird derzeit mit 52.44 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -2.80% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FMAT zu verfolgen.
Wie kaufe ich FMAT-Aktien?
Sie können Aktien von Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) zum aktuellen Kurs von 52.44 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 52.44 oder 52.74 platziert, während 48 und 0.87% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FMAT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FMAT-Aktien?
Bei einer Investition in Fidelity MSCI Materials Index ETF müssen die jährliche Spanne 41.42 - 55.28 und der aktuelle Kurs 52.44 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.59% und 8.93%, bevor sie Orders zu 52.44 oder 52.74 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FMAT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Fidelity MSCI Materials Index ETF?
Der höchste Kurs von Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) im vergangenen Jahr lag bei 55.28. Innerhalb von 41.42 - 55.28 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 51.99 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Fidelity MSCI Materials Index ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Fidelity MSCI Materials Index ETF?
Der niedrigste Kurs von Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) im Laufe des Jahres betrug 41.42. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 52.44 und der Spanne 41.42 - 55.28 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FMAT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FMAT statt?
Fidelity MSCI Materials Index ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 51.99 und -2.80% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 51.99
- Eröffnung
- 51.99
- Bid
- 52.44
- Ask
- 52.74
- Tief
- 51.99
- Hoch
- 52.46
- Volumen
- 48
- Tagesänderung
- 0.87%
- Monatsänderung
- -0.59%
- 6-Monatsänderung
- 8.93%
- Jahresänderung
- -2.80%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8