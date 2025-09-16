CotaçõesSeções
FDD: First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund

16.22 USD 0.08 (0.50%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do FDD para hoje mudou para 0.50%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.15 e o mais alto foi 16.23.

Veja a dinâmica do par de moedas First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de FDD hoje?

Hoje First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund (FDD) está avaliado em 16.22. O instrumento é negociado dentro de 16.15 - 16.23, o fechamento de ontem foi 16.14, e o volume de negociação atingiu 274. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FDD em tempo real.

As ações de First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund pagam dividendos?

Atualmente First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund está avaliado em 16.22. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 35.62% e USD. Monitore os movimentos de FDD no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de FDD?

Você pode comprar ações de First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund (FDD) pelo preço atual 16.22. Ordens geralmente são executadas perto de 16.22 ou 16.52, enquanto 274 e 0.19% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FDD no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de FDD?

Investir em First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund envolve considerar a faixa anual 10.99 - 16.69 e o preço atual 16.22. Muitos comparam 0.68% e 12.87% antes de enviar ordens em 16.22 ou 16.52. Estude as mudanças diárias de preço de FDD no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund?

O maior preço de First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) no último ano foi 16.69. As ações oscilaram bastante dentro de 10.99 - 16.69, e a comparação com 16.14 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund?

O menor preço de First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) no ano foi 10.99. A comparação com o preço atual 16.22 e 10.99 - 16.69 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FDD em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de FDD?

No passado First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 16.14 e 35.62% após os eventos corporativos.

Faixa diária
16.15 16.23
Faixa anual
10.99 16.69
Fechamento anterior
16.14
Open
16.19
Bid
16.22
Ask
16.52
Low
16.15
High
16.23
Volume
274
Mudança diária
0.50%
Mudança mensal
0.68%
Mudança de 6 meses
12.87%
Mudança anual
35.62%
04 outubro, sábado