Der Wechselkurs von FDD hat sich für heute um 0.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.15 bis zu einem Hoch von 16.23 gehandelt.

Verfolgen Sie die First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.