FDD: First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund
Der Wechselkurs von FDD hat sich für heute um 0.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.15 bis zu einem Hoch von 16.23 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FDD News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FDD heute?
Die Aktie von First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund (FDD) notiert heute bei 16.22. Sie wird innerhalb einer Spanne von 16.15 - 16.23 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 16.14 und das Handelsvolumen erreichte 274. Das Live-Chart von FDD zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FDD Dividenden?
First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund wird derzeit mit 16.22 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 35.62% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FDD zu verfolgen.
Wie kaufe ich FDD-Aktien?
Sie können Aktien von First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund (FDD) zum aktuellen Kurs von 16.22 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 16.22 oder 16.52 platziert, während 274 und 0.19% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FDD auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FDD-Aktien?
Bei einer Investition in First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund müssen die jährliche Spanne 10.99 - 16.69 und der aktuelle Kurs 16.22 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.68% und 12.87%, bevor sie Orders zu 16.22 oder 16.52 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FDD.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund?
Der höchste Kurs von First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) im vergangenen Jahr lag bei 16.69. Innerhalb von 10.99 - 16.69 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 16.14 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund?
Der niedrigste Kurs von First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) im Laufe des Jahres betrug 10.99. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 16.22 und der Spanne 10.99 - 16.69 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FDD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FDD statt?
First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 16.14 und 35.62% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.14
- Eröffnung
- 16.19
- Bid
- 16.22
- Ask
- 16.52
- Tief
- 16.15
- Hoch
- 16.23
- Volumen
- 274
- Tagesänderung
- 0.50%
- Monatsänderung
- 0.68%
- 6-Monatsänderung
- 12.87%
- Jahresänderung
- 35.62%