FDD: First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund

16.19 USD 0.05 (0.31%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

FDD 환율이 오늘 0.31%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 16.16이고 고가는 16.19이었습니다.

First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

자주 묻는 질문

What is FDD stock price today?

First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund stock is priced at 16.19 today. It trades within 16.16 - 16.19, yesterday's close was 16.14, and trading volume reached 8. The live price chart of FDD shows these updates.

Does First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund stock pay dividends?

First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund is currently valued at 16.19. Dividend policy depends on the company, while investors also watch 35.37% and USD. View the chart live to track FDD movements.

How to buy FDD stock?

You can buy First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund shares at the current price of 16.19. Orders are usually placed near 16.19 or 16.49, while 8 and 0.00% show market activity. Follow FDD updates on the live chart today.

How to invest into FDD stock?

Investing in First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund involves considering the yearly range 10.99 - 16.69 and current price 16.19. Many compare 0.50% and 12.67% before placing orders at 16.19 or 16.49. Explore the FDD price chart live with daily changes.

What are First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund stock highest prices?

The highest price of First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund in the past year was 16.69. Within 10.99 - 16.69, the stock fluctuated notably, and comparing with 16.14 helps spot resistance levels. Track First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund performance using the live chart.

What are First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund stock lowest prices?

The lowest price of First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) over the year was 10.99. Comparing it with the current 16.19 and 10.99 - 16.69 shows potential long-term entry points. Watch FDD moves on the chart live for more details.

When did FDD stock split?

First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund has gone through stock splits historically. These changes are visible in , 16.14, and 35.37% after corporate actions.

일일 변동 비율
16.16 16.19
년간 변동
10.99 16.69
이전 종가
16.14
시가
16.19
Bid
16.19
Ask
16.49
저가
16.16
고가
16.19
볼륨
8
일일 변동
0.31%
월 변동
0.50%
6개월 변동
12.67%
년간 변동율
35.37%
