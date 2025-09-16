КотировкиРазделы
FDD: First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund

16.22 USD 0.08 (0.50%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FDD за сегодня изменился на 0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.15, а максимальная — 16.23.

Следите за динамикой First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FDD сегодня?

First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund (FDD) сегодня оценивается на уровне 16.22. Инструмент торгуется в пределах 16.15 - 16.23, вчерашнее закрытие составило 16.14, а торговый объем достиг 274. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FDD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund?

First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund в настоящее время оценивается в 16.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 35.62% и USD. Отслеживайте движения FDD на графике в реальном времени.

Как купить акции FDD?

Вы можете купить акции First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund (FDD) по текущей цене 16.22. Ордера обычно размещаются около 16.22 или 16.52, тогда как 274 и 0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FDD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FDD?

Инвестирование в First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund предполагает учет годового диапазона 10.99 - 16.69 и текущей цены 16.22. Многие сравнивают 0.68% и 12.87% перед размещением ордеров на 16.22 или 16.52. Изучайте ежедневные изменения цены FDD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund?

Самая высокая цена First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) за последний год составила 16.69. Акции заметно колебались в пределах 10.99 - 16.69, сравнение с 16.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund?

Самая низкая цена First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) за год составила 10.99. Сравнение с текущими 16.22 и 10.99 - 16.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FDD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FDD?

В прошлом First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.14 и 35.62% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
16.15 16.23
Годовой диапазон
10.99 16.69
Предыдущее закрытие
16.14
Open
16.19
Bid
16.22
Ask
16.52
Low
16.15
High
16.23
Объем
274
Дневное изменение
0.50%
Месячное изменение
0.68%
6-месячное изменение
12.87%
Годовое изменение
35.62%
04 октября, суббота