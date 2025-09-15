- Panoramica
FDD: First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund
Il tasso di cambio FDD ha avuto una variazione del 0.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.16 e ad un massimo di 16.19.
Segui le dinamiche di First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
FDD News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni FDD oggi?
Oggi le azioni First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund sono prezzate a 16.19. Viene scambiato all'interno di 16.16 - 16.19, la chiusura di ieri è stata 16.14 e il volume degli scambi ha raggiunto 8. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FDD mostra questi aggiornamenti.
Le azioni First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund pagano dividendi?
First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund è attualmente valutato a 16.19. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 35.37% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FDD.
Come acquistare azioni FDD?
Puoi acquistare azioni First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund al prezzo attuale di 16.19. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 16.19 o 16.49, mentre 8 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FDD sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni FDD?
Investire in First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund implica considerare l'intervallo annuale 10.99 - 16.69 e il prezzo attuale 16.19. Molti confrontano 0.50% e 12.67% prima di effettuare ordini su 16.19 o 16.49. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FDD con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund?
Il prezzo massimo di First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund nell'ultimo anno è stato 16.69. All'interno di 10.99 - 16.69, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 16.14 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund?
Il prezzo più basso di First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) nel corso dell'anno è stato 10.99. Confrontandolo con gli attuali 16.19 e 10.99 - 16.69 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FDD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FDD?
First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 16.14 e 35.37%.
- Chiusura Precedente
- 16.14
- Apertura
- 16.19
- Bid
- 16.19
- Ask
- 16.49
- Minimo
- 16.16
- Massimo
- 16.19
- Volume
- 8
- Variazione giornaliera
- 0.31%
- Variazione Mensile
- 0.50%
- Variazione Semestrale
- 12.67%
- Variazione Annuale
- 35.37%
