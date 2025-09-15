QuotazioniSezioni
Valute / FDD
FDD: First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund

16.19 USD 0.05 (0.31%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FDD ha avuto una variazione del 0.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.16 e ad un massimo di 16.19.

Segui le dinamiche di First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FDD News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni FDD oggi?

Oggi le azioni First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund sono prezzate a 16.19. Viene scambiato all'interno di 16.16 - 16.19, la chiusura di ieri è stata 16.14 e il volume degli scambi ha raggiunto 8. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FDD mostra questi aggiornamenti.

Le azioni First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund pagano dividendi?

First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund è attualmente valutato a 16.19. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 35.37% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FDD.

Come acquistare azioni FDD?

Puoi acquistare azioni First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund al prezzo attuale di 16.19. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 16.19 o 16.49, mentre 8 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FDD sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni FDD?

Investire in First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund implica considerare l'intervallo annuale 10.99 - 16.69 e il prezzo attuale 16.19. Molti confrontano 0.50% e 12.67% prima di effettuare ordini su 16.19 o 16.49. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FDD con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund?

Il prezzo massimo di First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund nell'ultimo anno è stato 16.69. All'interno di 10.99 - 16.69, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 16.14 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund?

Il prezzo più basso di First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) nel corso dell'anno è stato 10.99. Confrontandolo con gli attuali 16.19 e 10.99 - 16.69 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FDD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FDD?

First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 16.14 e 35.37%.

Intervallo Giornaliero
16.16 16.19
Intervallo Annuale
10.99 16.69
Chiusura Precedente
16.14
Apertura
16.19
Bid
16.19
Ask
16.49
Minimo
16.16
Massimo
16.19
Volume
8
Variazione giornaliera
0.31%
Variazione Mensile
0.50%
Variazione Semestrale
12.67%
Variazione Annuale
35.37%
03 ottobre, venerdì
10:05
USD
Discorso di Williams, Membro del FOMC
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Tasso di Disoccupazione
Agire
Fcst
4.2%
Prev
4.3%
12:30
USD
Libri Paga Non Agricoli
Agire
Fcst
84 K
Prev
22 K
12:30
USD
Tasso di Partecipazione
Agire
Fcst
62.2%
Prev
62.3%
12:30
USD
Guadagno Medio Orario m/m
Agire
Fcst
0.4%
Prev
0.3%
12:30
USD
Guadagno Medio Orario a/a
Agire
Fcst
3.9%
Prev
3.7%
12:30
USD
Libri Paga Privati Non Agricoli
Agire
Fcst
98 K
Prev
38 K
12:30
USD
Tasso di Disoccupazione U6
Agire
Fcst
7.8%
Prev
8.1%
13:45
USD
Indice dei servizi S&P Global PMI
Agire
54.2
Fcst
56.4
Prev
54.5
13:45
USD
Indice Composito S&P Global PMI
Agire
53.6
Fcst
55.0
Prev
55.4
14:00
USD
PMI Non Manifatturiero ISM
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Occupazione Non Manifatturiero
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
Prezzi Pagati Non Manifatturieri ISM
Agire
Fcst
Prev
17:00
USD
Baker Hughes CONTEGGIO DELLE PIATTAFORME PETROLIFERE STATUNITENSI
Agire
Fcst
Prev
424
17:00
USD
Baker Hughes US Total Rig Count
Agire
Fcst
Prev
549
17:40
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Oro Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
266.7 K
19:30
USD
CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
103.0 K
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
-172.5 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
23.4 K