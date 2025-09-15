- Aperçu
FDD: First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund
Le taux de change de FDD a changé de 0.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 16.16 et à un maximum de 16.19.
Suivez la dynamique First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FDD Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action FDD aujourd'hui ?
L'action First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund est cotée à 16.19 aujourd'hui. Elle se négocie dans 16.16 - 16.19, a clôturé hier à 16.14 et son volume d'échange a atteint 8. Le graphique en temps réel du cours de FDD présente ces mises à jour.
L'action First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund verse-t-elle des dividendes ?
First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund est actuellement valorisé à 16.19. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 35.37% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FDD.
Comment acheter des actions FDD ?
Vous pouvez acheter des actions First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund au cours actuel de 16.19. Les ordres sont généralement placés à proximité de 16.19 ou de 16.49, le 8 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FDD sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action FDD ?
Investir dans First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 10.99 - 16.69 et le prix actuel 16.19. Beaucoup comparent 0.50% et 12.67% avant de passer des ordres à 16.19 ou 16.49. Consultez le graphique du cours de FDD en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund ?
Le cours le plus élevé de First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund l'année dernière était 16.69. Au cours de 10.99 - 16.69, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 16.14 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund ?
Le cours le plus bas de First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) sur l'année a été 10.99. Sa comparaison avec 16.19 et 10.99 - 16.69 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FDD sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action FDD a-t-elle été divisée ?
First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 16.14 et 35.37% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 16.14
- Ouverture
- 16.19
- Bid
- 16.19
- Ask
- 16.49
- Plus Bas
- 16.16
- Plus Haut
- 16.19
- Volume
- 8
- Changement quotidien
- 0.31%
- Changement Mensuel
- 0.50%
- Changement à 6 Mois
- 12.67%
- Changement Annuel
- 35.37%
