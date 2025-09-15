CotationsSections
FDD: First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund

16.19 USD 0.05 (0.31%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FDD a changé de 0.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 16.16 et à un maximum de 16.19.

Suivez la dynamique First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action FDD aujourd'hui ?

L'action First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund est cotée à 16.19 aujourd'hui. Elle se négocie dans 16.16 - 16.19, a clôturé hier à 16.14 et son volume d'échange a atteint 8. Le graphique en temps réel du cours de FDD présente ces mises à jour.

L'action First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund verse-t-elle des dividendes ?

First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund est actuellement valorisé à 16.19. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 35.37% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FDD.

Comment acheter des actions FDD ?

Vous pouvez acheter des actions First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund au cours actuel de 16.19. Les ordres sont généralement placés à proximité de 16.19 ou de 16.49, le 8 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FDD sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action FDD ?

Investir dans First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 10.99 - 16.69 et le prix actuel 16.19. Beaucoup comparent 0.50% et 12.67% avant de passer des ordres à 16.19 ou 16.49. Consultez le graphique du cours de FDD en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund ?

Le cours le plus élevé de First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund l'année dernière était 16.69. Au cours de 10.99 - 16.69, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 16.14 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund ?

Le cours le plus bas de First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) sur l'année a été 10.99. Sa comparaison avec 16.19 et 10.99 - 16.69 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FDD sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action FDD a-t-elle été divisée ?

First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 16.14 et 35.37% après les opérations sur titres.

Range quotidien
16.16 16.19
Range Annuel
10.99 16.69
Clôture Précédente
16.14
Ouverture
16.19
Bid
16.19
Ask
16.49
Plus Bas
16.16
Plus Haut
16.19
Volume
8
Changement quotidien
0.31%
Changement Mensuel
0.50%
Changement à 6 Mois
12.67%
Changement Annuel
35.37%
03 octobre, vendredi
10:05
USD
Discours de Williams, Membre du FOMC
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Taux de Chômage
Act
Fcst
4.2%
Prev
4.3%
12:30
USD
Salaires non-agricoles
Act
Fcst
84 K
Prev
22 K
12:30
USD
Taux de Participation
Act
Fcst
62.2%
Prev
62.3%
12:30
USD
Rémunération Horaire Moyenne m/m
Act
Fcst
0.4%
Prev
0.3%
12:30
USD
Rémunération Horaire Moyenne a/a
Act
Fcst
3.9%
Prev
3.7%
12:30
USD
Masses Salariales Privées Non-Agricoles
Act
Fcst
98 K
Prev
38 K
12:30
USD
Taux de Chômage U6
Act
Fcst
7.8%
Prev
8.1%
13:45
USD
Services PMI de Markit
Act
54.2
Fcst
56.4
Prev
54.5
13:45
USD
Composite PMI de Markit
Act
53.6
Fcst
55.0
Prev
55.4
14:00
USD
PMI non manufacturier de l’ISM
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Emploi non manufacturier
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
Prix non manufacturiers payés par l’ISM
Act
Fcst
Prev
17:00
USD
Baker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières américaines
Act
Fcst
Prev
424
17:00
USD
Baker Hughes Nombre total de plates-formes aux États-Unis
Act
Fcst
Prev
549
17:40
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
Positions nettes non commerciales de CFTC Gold
Act
Fcst
Prev
266.7 K
19:30
USD
Positions nettes non commerciales du pétrole brut CFTC
Act
Fcst
Prev
103.0 K
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
-172.5 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
23.4 K