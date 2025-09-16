- Panorámica
FDD: First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund
El tipo de cambio de FDD de hoy ha cambiado un 0.50%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 16.15, mientras que el máximo ha alcanzado 16.23.
Siga la dinámica de la pareja de divisas First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de FDD hoy?
First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund (FDD) se evalúa hoy en 16.22. El instrumento se negocia dentro de 16.15 - 16.23; el cierre de ayer ha sido 16.14 y el volumen comercial ha alcanzado 274. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios FDD en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund?
First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund se evalúa actualmente en 16.22. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 35.62% y USD. Monitoree los movimientos de FDD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de FDD?
Puede comprar acciones de First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund (FDD) al precio actual de 16.22. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 16.22 o 16.52, mientras que 274 y 0.19% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de FDD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de FDD?
Invertir en First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund implica tener en cuenta el rango anual 10.99 - 16.69 y el precio actual 16.22. Muchos comparan 0.68% y 12.87% antes de colocar órdenes en 16.22 o 16.52. Estudie los cambios diarios de precios de FDD en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund?
El precio más alto de First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) en el último año ha sido 16.69. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 10.99 - 16.69, una comparación con 16.14 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund?
El precio más bajo de First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) para el año ha sido 10.99. La comparación con los actuales 16.22 y 10.99 - 16.69 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de FDD en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de FDD?
En el pasado, First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 16.14 y 35.62% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 16.14
- Open
- 16.19
- Bid
- 16.22
- Ask
- 16.52
- Low
- 16.15
- High
- 16.23
- Volumen
- 274
- Cambio diario
- 0.50%
- Cambio mensual
- 0.68%
- Cambio a 6 meses
- 12.87%
- Cambio anual
- 35.62%