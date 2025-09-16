- 概要
FDD: First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund
FDDの今日の為替レートは、0.50%変化しました。日中、通貨は1あたり16.15の安値と16.23の高値で取引されました。
First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
FDD News
よくあるご質問
FDD株の現在の価格は？
First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fundの株価は本日16.22です。16.15 - 16.23内で取引され、前日の終値は16.14、取引量は274に達しました。FDDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fundの株は配当を出しますか？
First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fundの現在の価格は16.22です。配当方針は会社によりますが、投資家は35.62%やUSDにも注目します。FDDの動きはライブチャートで確認できます。
FDD株を買う方法は？
First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fundの株は現在16.22で購入可能です。注文は通常16.22または16.52付近で行われ、274や0.19%が市場の動きを示します。FDDの最新情報はライブチャートで確認できます。
FDD株に投資する方法は？
First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fundへの投資では、年間の値幅10.99 - 16.69と現在の16.22を考慮します。注文は多くの場合16.22や16.52で行われる前に、0.68%や12.87%と比較されます。FDDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fundの株の最高値は？
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fundの過去1年の最高値は16.69でした。10.99 - 16.69内で株価は大きく変動し、16.14と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fundの株の最低値は？
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund(FDD)の年間最安値は10.99でした。現在の16.22や10.99 - 16.69と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FDDの動きはライブチャートで確認できます。
FDDの株式分割はいつ行われましたか？
First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、16.14、35.62%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 16.14
- 始値
- 16.19
- 買値
- 16.22
- 買値
- 16.52
- 安値
- 16.15
- 高値
- 16.23
- 出来高
- 274
- 1日の変化
- 0.50%
- 1ヶ月の変化
- 0.68%
- 6ヶ月の変化
- 12.87%
- 1年の変化
- 35.62%