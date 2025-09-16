クォートセクション
通貨 / FDD
FDD: First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund

16.22 USD 0.08 (0.50%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FDDの今日の為替レートは、0.50%変化しました。日中、通貨は1あたり16.15の安値と16.23の高値で取引されました。

First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

FDD株の現在の価格は？

First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fundの株価は本日16.22です。16.15 - 16.23内で取引され、前日の終値は16.14、取引量は274に達しました。FDDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fundの株は配当を出しますか？

First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fundの現在の価格は16.22です。配当方針は会社によりますが、投資家は35.62%やUSDにも注目します。FDDの動きはライブチャートで確認できます。

FDD株を買う方法は？

First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fundの株は現在16.22で購入可能です。注文は通常16.22または16.52付近で行われ、274や0.19%が市場の動きを示します。FDDの最新情報はライブチャートで確認できます。

FDD株に投資する方法は？

First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fundへの投資では、年間の値幅10.99 - 16.69と現在の16.22を考慮します。注文は多くの場合16.22や16.52で行われる前に、0.68%や12.87%と比較されます。FDDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fundの株の最高値は？

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fundの過去1年の最高値は16.69でした。10.99 - 16.69内で株価は大きく変動し、16.14と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fundの株の最低値は？

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund(FDD)の年間最安値は10.99でした。現在の16.22や10.99 - 16.69と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FDDの動きはライブチャートで確認できます。

FDDの株式分割はいつ行われましたか？

First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、16.14、35.62%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
16.15 16.23
1年のレンジ
10.99 16.69
以前の終値
16.14
始値
16.19
買値
16.22
買値
16.52
安値
16.15
高値
16.23
出来高
274
1日の変化
0.50%
1ヶ月の変化
0.68%
6ヶ月の変化
12.87%
1年の変化
35.62%
04 10月, 土曜日