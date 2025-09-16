报价部分
货币 / FDD
FDD: First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund

16.22 USD 0.08 (0.50%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FDD汇率已更改0.50%。当日，交易品种以低点16.15和高点16.23进行交易。

关注First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

FDD股票今天的价格是多少？

First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund股票今天的定价为16.22。它在16.15 - 16.23范围内交易，昨天的收盘价为16.14，交易量达到274。FDD的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund股票是否支付股息？

First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund目前的价值为16.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注35.62%和USD。实时查看图表以跟踪FDD走势。

如何购买FDD股票？

您可以以16.22的当前价格购买First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund股票。订单通常设置在16.22或16.52附近，而274和0.19%显示市场活动。立即关注FDD的实时图表更新。

如何投资FDD股票？

投资First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund需要考虑年度范围10.99 - 16.69和当前价格16.22。许多人在以16.22或16.52下订单之前，会比较0.68%和。实时查看FDD价格图表，了解每日变化。

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund的最高价格是16.69。在10.99 - 16.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund的绩效。

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund股票的最低价格是多少？

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund（FDD）的最低价格为10.99。将其与当前的16.22和10.99 - 16.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FDD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FDD股票是什么时候拆分的？

First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.14和35.62%中可见。

日范围
16.15 16.23
年范围
10.99 16.69
前一天收盘价
16.14
开盘价
16.19
卖价
16.22
买价
16.52
最低价
16.15
最高价
16.23
交易量
274
日变化
0.50%
月变化
0.68%
6个月变化
12.87%
年变化
35.62%
04 十月, 星期六