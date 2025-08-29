Moedas / FCX
FCX: Freeport-McMoRan Inc
45.11 USD 0.19 (0.42%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FCX para hoje mudou para -0.42%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 44.79 e o mais alto foi 46.28.
Veja a dinâmica do par de moedas Freeport-McMoRan Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
FCX Notícias
Faixa diária
44.79 46.28
Faixa anual
27.66 51.45
- Fechamento anterior
- 45.30
- Open
- 44.93
- Bid
- 45.11
- Ask
- 45.41
- Low
- 44.79
- High
- 46.28
- Volume
- 15.295 K
- Mudança diária
- -0.42%
- Mudança mensal
- 3.01%
- Mudança de 6 meses
- 18.62%
- Mudança anual
- -10.76%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh