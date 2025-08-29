Валюты / FCX
FCX: Freeport-McMoRan Inc
45.30 USD 0.34 (0.74%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FCX за сегодня изменился на -0.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.81, а максимальная — 45.89.
Следите за динамикой Freeport-McMoRan Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FCX
Дневной диапазон
44.81 45.89
Годовой диапазон
27.66 51.45
- Предыдущее закрытие
- 45.64
- Open
- 45.75
- Bid
- 45.30
- Ask
- 45.60
- Low
- 44.81
- High
- 45.89
- Объем
- 18.329 K
- Дневное изменение
- -0.74%
- Месячное изменение
- 3.45%
- 6-месячное изменение
- 19.12%
- Годовое изменение
- -10.39%
