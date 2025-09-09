Divisas / FCX
FCX: Freeport-McMoRan Inc
45.11 USD 0.19 (0.42%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FCX de hoy ha cambiado un -0.42%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 44.79, mientras que el máximo ha alcanzado 46.28.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Freeport-McMoRan Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
44.79 46.28
Rango anual
27.66 51.45
- Cierres anteriores
- 45.30
- Open
- 44.93
- Bid
- 45.11
- Ask
- 45.41
- Low
- 44.79
- High
- 46.28
- Volumen
- 14.064 K
- Cambio diario
- -0.42%
- Cambio mensual
- 3.01%
- Cambio a 6 meses
- 18.62%
- Cambio anual
- -10.76%
