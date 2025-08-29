KurseKategorien
FCX: Freeport-McMoRan Inc

44.94 USD 0.17 (0.38%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FCX hat sich für heute um -0.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 44.59 bis zu einem Hoch von 45.43 gehandelt.

Verfolgen Sie die Freeport-McMoRan Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
44.59 45.43
Jahresspanne
27.66 51.45
Vorheriger Schlusskurs
45.11
Eröffnung
44.94
Bid
44.94
Ask
45.24
Tief
44.59
Hoch
45.43
Volumen
16.682 K
Tagesänderung
-0.38%
Monatsänderung
2.63%
6-Monatsänderung
18.17%
Jahresänderung
-11.10%
