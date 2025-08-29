Währungen / FCX
FCX: Freeport-McMoRan Inc
44.94 USD 0.17 (0.38%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FCX hat sich für heute um -0.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 44.59 bis zu einem Hoch von 45.43 gehandelt.
Verfolgen Sie die Freeport-McMoRan Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
44.59 45.43
Jahresspanne
27.66 51.45
- Vorheriger Schlusskurs
- 45.11
- Eröffnung
- 44.94
- Bid
- 44.94
- Ask
- 45.24
- Tief
- 44.59
- Hoch
- 45.43
- Volumen
- 16.682 K
- Tagesänderung
- -0.38%
- Monatsänderung
- 2.63%
- 6-Monatsänderung
- 18.17%
- Jahresänderung
- -11.10%
