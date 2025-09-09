통화 / FCX
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
FCX: Freeport-McMoRan Inc
44.94 USD 0.00 (0.00%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FCX 환율이 오늘 0.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 44.71이고 고가는 45.70이었습니다.
Freeport-McMoRan Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FCX News
- Brodrick And Eade On What's Really Powering The Rally In Stocks And Metals
- 모건 스탠리, 구리 가격 약세는 일시적일 것으로 전망
- Morgan Stanley sees weakness in copper prices as short-lived
- Here's Why Freeport-McMoRan (FCX) is a Strong Value Stock
- Freeport-McMoRan Inc. (FCX) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Freeport-McMoRan (FCX) Outpaces Stock Market Gains: What You Should Know
- Down a Lot, Up a Little and 10X Winners
- Where the Big Winners Really Hide
- Here's Why Freeport-McMoRan (FCX) is a Strong Momentum Stock
- Why Freeport-McMoRan (FCX) Stock Is Falling Today - Freeport-McMoRan (NYSE:FCX)
- 금, 사상 최고치 근접… Fed 금리 인하 베팅에 4주 연속 상승 전망
- Gold prices up near record highs, set for 4th weekly gain on Fed cut bets
- 프리포트, 그래스버그 광산 가동 중단 지속으로 구리 가격 상승
- Copper prices rise as Freeport says Graesberg mine to remain suspended
- Freeport, 그라스버그 광산 실종 광부 7명 수색 지속
- Freeport continues search for seven missing workers at Grasberg mine
- 인도네시아 공급 우려, 중국 수요 전망에 구리 가격 강세 유지
- Copper prices stay high on Indonesia supply concerns, China demand outlook
- Freeport-McMoRan: The Copper Market Should Soften In The Back Half Of The Year (NYSE:FCX)
- Freeport-McMoRan (FCX) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Freeport-McMoRan (FCX) Stock Falls As 7 Workers Trapped In Indonesia Mine - Freeport-McMoRan (NYSE:FCX)
- 프리포트, 7명의 광부가 지하에 갇힌 후 그라스버그 광산 운영 중단
- Freeport suspends Grasberg operations after 7 mine workers trapped underground
일일 변동 비율
44.71 45.70
년간 변동
27.66 51.45
- 이전 종가
- 44.94
- 시가
- 45.24
- Bid
- 44.94
- Ask
- 45.24
- 저가
- 44.71
- 고가
- 45.70
- 볼륨
- 22.505 K
- 일일 변동
- 0.00%
- 월 변동
- 2.63%
- 6개월 변동
- 18.17%
- 년간 변동율
- -11.10%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K