FCX: Freeport-McMoRan Inc
44.94 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FCX fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 44.71 ve Yüksek fiyatı olarak 45.70 aralığında işlem gördü.
Freeport-McMoRan Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
44.71 45.70
Yıllık aralık
27.66 51.45
- Önceki kapanış
- 44.94
- Açılış
- 45.24
- Satış
- 44.94
- Alış
- 45.24
- Düşük
- 44.71
- Yüksek
- 45.70
- Hacim
- 22.505 K
- Günlük değişim
- 0.00%
- Aylık değişim
- 2.63%
- 6 aylık değişim
- 18.17%
- Yıllık değişim
- -11.10%
21 Eylül, Pazar