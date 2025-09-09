Valute / FCX
FCX: Freeport-McMoRan Inc
44.94 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FCX ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 44.71 e ad un massimo di 45.70.
Segui le dinamiche di Freeport-McMoRan Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
44.71 45.70
Intervallo Annuale
27.66 51.45
- Chiusura Precedente
- 44.94
- Apertura
- 45.24
- Bid
- 44.94
- Ask
- 45.24
- Minimo
- 44.71
- Massimo
- 45.70
- Volume
- 22.505 K
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 2.63%
- Variazione Semestrale
- 18.17%
- Variazione Annuale
- -11.10%
20 settembre, sabato