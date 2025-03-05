Moedas / EXOD
EXOD: Exodus Movement Inc.
29.35 USD 1.05 (3.71%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EXOD para hoje mudou para 3.71%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 29.35 e o mais alto foi 29.50.
Veja a dinâmica do par de moedas Exodus Movement Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
EXOD Notícias
Faixa diária
29.35 29.50
Faixa anual
22.08 117.40
- Fechamento anterior
- 28.30
- Open
- 29.50
- Bid
- 29.35
- Ask
- 29.65
- Low
- 29.35
- High
- 29.50
- Volume
- 4
- Mudança diária
- 3.71%
- Mudança mensal
- 18.59%
- Mudança de 6 meses
- -35.80%
- Mudança anual
- -27.92%
