EXOD: Exodus Movement Inc.
29.42 USD 0.14 (0.48%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EXOD hat sich für heute um 0.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.07 bis zu einem Hoch von 29.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die Exodus Movement Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
EXOD News
Tagesspanne
29.07 29.90
Jahresspanne
22.08 117.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 29.28
- Eröffnung
- 29.66
- Bid
- 29.42
- Ask
- 29.72
- Tief
- 29.07
- Hoch
- 29.90
- Volumen
- 83
- Tagesänderung
- 0.48%
- Monatsänderung
- 18.87%
- 6-Monatsänderung
- -35.65%
- Jahresänderung
- -27.75%
