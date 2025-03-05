KurseKategorien
EXOD: Exodus Movement Inc.

29.42 USD 0.14 (0.48%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EXOD hat sich für heute um 0.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.07 bis zu einem Hoch von 29.90 gehandelt.

Verfolgen Sie die Exodus Movement Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
29.07 29.90
Jahresspanne
22.08 117.40
Vorheriger Schlusskurs
29.28
Eröffnung
29.66
Bid
29.42
Ask
29.72
Tief
29.07
Hoch
29.90
Volumen
83
Tagesänderung
0.48%
Monatsänderung
18.87%
6-Monatsänderung
-35.65%
Jahresänderung
-27.75%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K