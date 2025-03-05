Divisas / EXOD
EXOD: Exodus Movement Inc.
28.30 USD 1.20 (4.07%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EXOD de hoy ha cambiado un -4.07%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 27.88, mientras que el máximo ha alcanzado 30.02.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Exodus Movement Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
27.88 30.02
Rango anual
22.08 117.40
- Cierres anteriores
- 29.50
- Open
- 29.97
- Bid
- 28.30
- Ask
- 28.60
- Low
- 27.88
- High
- 30.02
- Volumen
- 241
- Cambio diario
- -4.07%
- Cambio mensual
- 14.34%
- Cambio a 6 meses
- -38.10%
- Cambio anual
- -30.50%
