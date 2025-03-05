Devises / EXOD
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
EXOD: Exodus Movement Inc.
29.44 USD 0.16 (0.55%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de EXOD a changé de 0.55% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 28.76 et à un maximum de 29.90.
Suivez la dynamique Exodus Movement Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EXOD Nouvelles
- Exodus Jumps 10% in Past Month, Outpacing Market as First US Public Company To Tokenize Common Stock
- Exodus Stock: SEC-Compliant Innovation Will Drive Growth (NYSE:EXOD)
- Wall Street Analysts See a 106.84% Upside in Exodus Movement, Inc. (EXOD): Can the Stock Really Move This High?
- OPEN's Profitability Milestone: A Turning Point for the iBuyer Model?
- OPEN Signals Sequential Revenue Drop in Q3: Can Long-Term Upside Hold?
- Les actions d'Exodus Movement chutent de 41% après l'alerte de surévaluation d'InvestingPro
- Exodus Movement shares drop 41% after InvestingPro’s overvalued warning
- Exodus Movement stock price target maintained at $58 by Benchmark
- Exodus Movement stock rating reiterated as Buy by BTIG despite mixed earnings
- Exodus Movement, Inc. (EXOD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Exodus Movement, Inc. (EXOD) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Exodus Movement Q2 2025 slides: Revenue growth slows amid strategic investments
- Grindr Inc. (GRND) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- DoubleVerify Holdings (DV) Misses Q2 Earnings Estimates
- Exodus Movement, Inc. (EXOD) May Report Negative Earnings: Know the Trend Ahead of Next Week's Release
- Thryv Holdings, Inc. (THRY) Q2 Earnings Miss Estimates
- Strength Seen in Astera Labs, Inc. (ALAB): Can Its 19.4% Jump Turn into More Strength?
- Benchmark reiterates Buy rating on Exodus Movement stock, citing potential regulatory boost
- Vertex (VERX) Moves 5.0% Higher: Will This Strength Last?
- Exodus Movement stock price target lowered to $50 at BTIG on softer volumes
- Exodus Movement: Strong Buy On Robust User Growth And Monetization Potential (NYSE:EXOD)
- Benchmark maintains $58 target on Exodus Movement stock
- Exodus Movement: Self-Custody Passkey Wallets Stand Out After Pullback
- Trump’s upcoming crypto summit is in focus. Here are catalysts that could refuel bitcoin’s rally.
Range quotidien
28.76 29.90
Range Annuel
22.08 117.40
- Clôture Précédente
- 29.28
- Ouverture
- 29.66
- Bid
- 29.44
- Ask
- 29.74
- Plus Bas
- 28.76
- Plus Haut
- 29.90
- Volume
- 192
- Changement quotidien
- 0.55%
- Changement Mensuel
- 18.95%
- Changement à 6 Mois
- -35.61%
- Changement Annuel
- -27.70%
20 septembre, samedi