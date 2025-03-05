Валюты / EXOD
EXOD: Exodus Movement Inc.
29.50 USD 2.03 (7.39%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EXOD за сегодня изменился на 7.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.38, а максимальная — 30.28.
Следите за динамикой Exodus Movement Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости EXOD
- Wall Street Analysts See a 106.84% Upside in Exodus Movement, Inc. (EXOD): Can the Stock Really Move This High?
- OPEN's Profitability Milestone: A Turning Point for the iBuyer Model?
- OPEN Signals Sequential Revenue Drop in Q3: Can Long-Term Upside Hold?
- Акции Exodus Movement упали на 41% после предупреждения InvestingPro о переоценке
- Exodus Movement shares drop 41% after InvestingPro’s overvalued warning
- Exodus Movement stock price target maintained at $58 by Benchmark
- Exodus Movement stock rating reiterated as Buy by BTIG despite mixed earnings
- Exodus Movement, Inc. (EXOD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Exodus Movement, Inc. (EXOD) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Exodus Movement Q2 2025 slides: Revenue growth slows amid strategic investments
- Grindr Inc. (GRND) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- DoubleVerify Holdings (DV) Misses Q2 Earnings Estimates
- Exodus Movement, Inc. (EXOD) May Report Negative Earnings: Know the Trend Ahead of Next Week's Release
- Thryv Holdings, Inc. (THRY) Q2 Earnings Miss Estimates
- Strength Seen in Astera Labs, Inc. (ALAB): Can Its 19.4% Jump Turn into More Strength?
- Benchmark reiterates Buy rating on Exodus Movement stock, citing potential regulatory boost
- Vertex (VERX) Moves 5.0% Higher: Will This Strength Last?
- Exodus Movement stock price target lowered to $50 at BTIG on softer volumes
- Exodus Movement: Strong Buy On Robust User Growth And Monetization Potential (NYSE:EXOD)
- Benchmark maintains $58 target on Exodus Movement stock
- Exodus Movement: Self-Custody Passkey Wallets Stand Out After Pullback
- Trump’s upcoming crypto summit is in focus. Here are catalysts that could refuel bitcoin’s rally.
Дневной диапазон
27.38 30.28
Годовой диапазон
22.08 117.40
- Предыдущее закрытие
- 27.47
- Open
- 28.38
- Bid
- 29.50
- Ask
- 29.80
- Low
- 27.38
- High
- 30.28
- Объем
- 176
- Дневное изменение
- 7.39%
- Месячное изменение
- 19.19%
- 6-месячное изменение
- -35.48%
- Годовое изменение
- -27.55%
