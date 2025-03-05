КотировкиРазделы
EXOD
EXOD: Exodus Movement Inc.

29.50 USD 2.03 (7.39%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EXOD за сегодня изменился на 7.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.38, а максимальная — 30.28.

Следите за динамикой Exodus Movement Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости EXOD

Дневной диапазон
27.38 30.28
Годовой диапазон
22.08 117.40
Предыдущее закрытие
27.47
Open
28.38
Bid
29.50
Ask
29.80
Low
27.38
High
30.28
Объем
176
Дневное изменение
7.39%
Месячное изменение
19.19%
6-месячное изменение
-35.48%
Годовое изменение
-27.55%
