- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ETHZW: Ethzilla Corp
A taxa do ETHZW para hoje mudou para 0.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0640 e o mais alto foi 0.0849.
Veja a dinâmica do par de moedas Ethzilla Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de ETHZW hoje?
Hoje Ethzilla Corp (ETHZW) está avaliado em 0.0790. O instrumento é negociado dentro de 0.13%, o fechamento de ontem foi 0.0789, e o volume de negociação atingiu 189. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ETHZW em tempo real.
As ações de Ethzilla Corp pagam dividendos?
Atualmente Ethzilla Corp está avaliado em 0.0790. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -78.06% e USD. Monitore os movimentos de ETHZW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de ETHZW?
Você pode comprar ações de Ethzilla Corp (ETHZW) pelo preço atual 0.0790. Ordens geralmente são executadas perto de 0.0790 ou 0.0820, enquanto 189 e 11.27% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ETHZW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de ETHZW?
Investir em Ethzilla Corp envolve considerar a faixa anual 0.0590 - 0.3900 e o preço atual 0.0790. Muitos comparam -64.09% e -78.06% antes de enviar ordens em 0.0790 ou 0.0820. Estude as mudanças diárias de preço de ETHZW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Ethzilla Corp?
O maior preço de Ethzilla Corp (ETHZW) no último ano foi 0.3900. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0590 - 0.3900, e a comparação com 0.0789 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Ethzilla Corp no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Ethzilla Corp?
O menor preço de Ethzilla Corp (ETHZW) no ano foi 0.0590. A comparação com o preço atual 0.0790 e 0.0590 - 0.3900 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ETHZW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de ETHZW?
No passado Ethzilla Corp passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.0789 e -78.06% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.0789
- Open
- 0.0710
- Bid
- 0.0790
- Ask
- 0.0820
- Low
- 0.0640
- High
- 0.0849
- Volume
- 189
- Mudança diária
- 0.13%
- Mudança mensal
- -64.09%
- Mudança de 6 meses
- -78.06%
- Mudança anual
- -78.06%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4