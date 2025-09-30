- Aperçu
ETHZW: Ethzilla Corp
Le taux de change de ETHZW a changé de 0.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0640 et à un maximum de 0.0849.
Suivez la dynamique Ethzilla Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action ETHZW aujourd'hui ?
L'action Ethzilla Corp est cotée à 0.0790 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.13%, a clôturé hier à 0.0789 et son volume d'échange a atteint 189. Le graphique en temps réel du cours de ETHZW présente ces mises à jour.
L'action Ethzilla Corp verse-t-elle des dividendes ?
Ethzilla Corp est actuellement valorisé à 0.0790. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -78.06% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ETHZW.
Comment acheter des actions ETHZW ?
Vous pouvez acheter des actions Ethzilla Corp au cours actuel de 0.0790. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.0790 ou de 0.0820, le 189 et le 11.27% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ETHZW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action ETHZW ?
Investir dans Ethzilla Corp implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0590 - 0.3900 et le prix actuel 0.0790. Beaucoup comparent -64.09% et -78.06% avant de passer des ordres à 0.0790 ou 0.0820. Consultez le graphique du cours de ETHZW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Ethzilla Corp ?
Le cours le plus élevé de Ethzilla Corp l'année dernière était 0.3900. Au cours de 0.0590 - 0.3900, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.0789 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Ethzilla Corp sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Ethzilla Corp ?
Le cours le plus bas de Ethzilla Corp (ETHZW) sur l'année a été 0.0590. Sa comparaison avec 0.0790 et 0.0590 - 0.3900 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ETHZW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action ETHZW a-t-elle été divisée ?
Ethzilla Corp a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.0789 et -78.06% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.0789
- Ouverture
- 0.0710
- Bid
- 0.0790
- Ask
- 0.0820
- Plus Bas
- 0.0640
- Plus Haut
- 0.0849
- Volume
- 189
- Changement quotidien
- 0.13%
- Changement Mensuel
- -64.09%
- Changement à 6 Mois
- -78.06%
- Changement Annuel
- -78.06%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4