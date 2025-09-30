QuotazioniSezioni
ETHZW
ETHZW: Ethzilla Corp

0.0790 USD 0.0001 (0.13%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ETHZW ha avuto una variazione del 0.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0640 e ad un massimo di 0.0849.

Segui le dinamiche di Ethzilla Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni ETHZW oggi?

Oggi le azioni Ethzilla Corp sono prezzate a 0.0790. Viene scambiato all'interno di 0.13%, la chiusura di ieri è stata 0.0789 e il volume degli scambi ha raggiunto 189. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ETHZW mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Ethzilla Corp pagano dividendi?

Ethzilla Corp è attualmente valutato a 0.0790. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -78.06% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ETHZW.

Come acquistare azioni ETHZW?

Puoi acquistare azioni Ethzilla Corp al prezzo attuale di 0.0790. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0790 o 0.0820, mentre 189 e 11.27% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ETHZW sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni ETHZW?

Investire in Ethzilla Corp implica considerare l'intervallo annuale 0.0590 - 0.3900 e il prezzo attuale 0.0790. Molti confrontano -64.09% e -78.06% prima di effettuare ordini su 0.0790 o 0.0820. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ETHZW con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Ethzilla Corp?

Il prezzo massimo di Ethzilla Corp nell'ultimo anno è stato 0.3900. All'interno di 0.0590 - 0.3900, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.0789 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Ethzilla Corp utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Ethzilla Corp?

Il prezzo più basso di Ethzilla Corp (ETHZW) nel corso dell'anno è stato 0.0590. Confrontandolo con gli attuali 0.0790 e 0.0590 - 0.3900 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ETHZW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ETHZW?

Ethzilla Corp ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.0789 e -78.06%.

Intervallo Giornaliero
0.0640 0.0849
Intervallo Annuale
0.0590 0.3900
Chiusura Precedente
0.0789
Apertura
0.0710
Bid
0.0790
Ask
0.0820
Minimo
0.0640
Massimo
0.0849
Volume
189
Variazione giornaliera
0.13%
Variazione Mensile
-64.09%
Variazione Semestrale
-78.06%
Variazione Annuale
-78.06%
