ETHZW: Ethzilla Corp
Der Wechselkurs von ETHZW hat sich für heute um 0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0640 bis zu einem Hoch von 0.0849 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ethzilla Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ETHZW heute?
Die Aktie von Ethzilla Corp (ETHZW) notiert heute bei 0.0790. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.13% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.0789 und das Handelsvolumen erreichte 189. Das Live-Chart von ETHZW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ETHZW Dividenden?
Ethzilla Corp wird derzeit mit 0.0790 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -78.06% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ETHZW zu verfolgen.
Wie kaufe ich ETHZW-Aktien?
Sie können Aktien von Ethzilla Corp (ETHZW) zum aktuellen Kurs von 0.0790 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.0790 oder 0.0820 platziert, während 189 und 11.27% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ETHZW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ETHZW-Aktien?
Bei einer Investition in Ethzilla Corp müssen die jährliche Spanne 0.0590 - 0.3900 und der aktuelle Kurs 0.0790 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -64.09% und -78.06%, bevor sie Orders zu 0.0790 oder 0.0820 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ETHZW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Ethzilla Corp?
Der höchste Kurs von Ethzilla Corp (ETHZW) im vergangenen Jahr lag bei 0.3900. Innerhalb von 0.0590 - 0.3900 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.0789 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Ethzilla Corp mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Ethzilla Corp?
Der niedrigste Kurs von Ethzilla Corp (ETHZW) im Laufe des Jahres betrug 0.0590. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.0790 und der Spanne 0.0590 - 0.3900 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ETHZW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ETHZW statt?
Ethzilla Corp hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.0789 und -78.06% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0789
- Eröffnung
- 0.0710
- Bid
- 0.0790
- Ask
- 0.0820
- Tief
- 0.0640
- Hoch
- 0.0849
- Volumen
- 189
- Tagesänderung
- 0.13%
- Monatsänderung
- -64.09%
- 6-Monatsänderung
- -78.06%
- Jahresänderung
- -78.06%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4