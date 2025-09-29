- Panorámica
ETHZW: Ethzilla Corp
El tipo de cambio de ETHZW de hoy ha cambiado un 0.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.0640, mientras que el máximo ha alcanzado 0.0849.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Ethzilla Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de ETHZW hoy?
Ethzilla Corp (ETHZW) se evalúa hoy en 0.0790. El instrumento se negocia dentro de 0.13%; el cierre de ayer ha sido 0.0789 y el volumen comercial ha alcanzado 189. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios ETHZW en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Ethzilla Corp?
Ethzilla Corp se evalúa actualmente en 0.0790. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -78.06% y USD. Monitoree los movimientos de ETHZW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de ETHZW?
Puede comprar acciones de Ethzilla Corp (ETHZW) al precio actual de 0.0790. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.0790 o 0.0820, mientras que 189 y 11.27% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de ETHZW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de ETHZW?
Invertir en Ethzilla Corp implica tener en cuenta el rango anual 0.0590 - 0.3900 y el precio actual 0.0790. Muchos comparan -64.09% y -78.06% antes de colocar órdenes en 0.0790 o 0.0820. Estudie los cambios diarios de precios de ETHZW en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Ethzilla Corp?
El precio más alto de Ethzilla Corp (ETHZW) en el último año ha sido 0.3900. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.0590 - 0.3900, una comparación con 0.0789 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Ethzilla Corp en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Ethzilla Corp?
El precio más bajo de Ethzilla Corp (ETHZW) para el año ha sido 0.0590. La comparación con los actuales 0.0790 y 0.0590 - 0.3900 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de ETHZW en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de ETHZW?
En el pasado, Ethzilla Corp ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.0789 y -78.06% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 0.0789
- Open
- 0.0710
- Bid
- 0.0790
- Ask
- 0.0820
- Low
- 0.0640
- High
- 0.0849
- Volumen
- 189
- Cambio diario
- 0.13%
- Cambio mensual
- -64.09%
- Cambio a 6 meses
- -78.06%
- Cambio anual
- -78.06%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.