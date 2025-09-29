КотировкиРазделы
ETHZW
ETHZW: Ethzilla Corp

0.0790 USD 0.0001 (0.13%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ETHZW за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0640, а максимальная — 0.0849.

Следите за динамикой Ethzilla Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ETHZW сегодня?

Ethzilla Corp (ETHZW) сегодня оценивается на уровне 0.0790. Инструмент торгуется в пределах 0.13%, вчерашнее закрытие составило 0.0789, а торговый объем достиг 189. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ETHZW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ethzilla Corp?

Ethzilla Corp в настоящее время оценивается в 0.0790. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -78.06% и USD. Отслеживайте движения ETHZW на графике в реальном времени.

Как купить акции ETHZW?

Вы можете купить акции Ethzilla Corp (ETHZW) по текущей цене 0.0790. Ордера обычно размещаются около 0.0790 или 0.0820, тогда как 189 и 11.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ETHZW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ETHZW?

Инвестирование в Ethzilla Corp предполагает учет годового диапазона 0.0590 - 0.3900 и текущей цены 0.0790. Многие сравнивают -64.09% и -78.06% перед размещением ордеров на 0.0790 или 0.0820. Изучайте ежедневные изменения цены ETHZW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Ethzilla Corp?

Самая высокая цена Ethzilla Corp (ETHZW) за последний год составила 0.3900. Акции заметно колебались в пределах 0.0590 - 0.3900, сравнение с 0.0789 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ethzilla Corp на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Ethzilla Corp?

Самая низкая цена Ethzilla Corp (ETHZW) за год составила 0.0590. Сравнение с текущими 0.0790 и 0.0590 - 0.3900 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ETHZW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ETHZW?

В прошлом Ethzilla Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0789 и -78.06% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.0640 0.0849
Годовой диапазон
0.0590 0.3900
Предыдущее закрытие
0.0789
Open
0.0710
Bid
0.0790
Ask
0.0820
Low
0.0640
High
0.0849
Объем
189
Дневное изменение
0.13%
Месячное изменение
-64.09%
6-месячное изменение
-78.06%
Годовое изменение
-78.06%
