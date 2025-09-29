- Обзор рынка
ETHZW: Ethzilla Corp
Курс ETHZW за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0640, а максимальная — 0.0849.
Следите за динамикой Ethzilla Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ETHZW сегодня?
Ethzilla Corp (ETHZW) сегодня оценивается на уровне 0.0790. Инструмент торгуется в пределах 0.13%, вчерашнее закрытие составило 0.0789, а торговый объем достиг 189. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ETHZW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ethzilla Corp?
Ethzilla Corp в настоящее время оценивается в 0.0790. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -78.06% и USD. Отслеживайте движения ETHZW на графике в реальном времени.
Как купить акции ETHZW?
Вы можете купить акции Ethzilla Corp (ETHZW) по текущей цене 0.0790. Ордера обычно размещаются около 0.0790 или 0.0820, тогда как 189 и 11.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ETHZW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ETHZW?
Инвестирование в Ethzilla Corp предполагает учет годового диапазона 0.0590 - 0.3900 и текущей цены 0.0790. Многие сравнивают -64.09% и -78.06% перед размещением ордеров на 0.0790 или 0.0820. Изучайте ежедневные изменения цены ETHZW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Ethzilla Corp?
Самая высокая цена Ethzilla Corp (ETHZW) за последний год составила 0.3900. Акции заметно колебались в пределах 0.0590 - 0.3900, сравнение с 0.0789 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ethzilla Corp на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Ethzilla Corp?
Самая низкая цена Ethzilla Corp (ETHZW) за год составила 0.0590. Сравнение с текущими 0.0790 и 0.0590 - 0.3900 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ETHZW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ETHZW?
В прошлом Ethzilla Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0789 и -78.06% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.0789
- Open
- 0.0710
- Bid
- 0.0790
- Ask
- 0.0820
- Low
- 0.0640
- High
- 0.0849
- Объем
- 189
- Дневное изменение
- 0.13%
- Месячное изменение
- -64.09%
- 6-месячное изменение
- -78.06%
- Годовое изменение
- -78.06%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%