货币 / ETHZW
ETHZW: Ethzilla Corp

0.0790 USD 0.0001 (0.13%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日ETHZW汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点0.0640和高点0.0849进行交易。

关注Ethzilla Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

ETHZW股票今天的价格是多少？

Ethzilla Corp股票今天的定价为0.0790。它在0.13%范围内交易，昨天的收盘价为0.0789，交易量达到189。ETHZW的实时价格图表显示了这些更新。

Ethzilla Corp股票是否支付股息？

Ethzilla Corp目前的价值为0.0790。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-78.06%和USD。实时查看图表以跟踪ETHZW走势。

如何购买ETHZW股票？

您可以以0.0790的当前价格购买Ethzilla Corp股票。订单通常设置在0.0790或0.0820附近，而189和11.27%显示市场活动。立即关注ETHZW的实时图表更新。

如何投资ETHZW股票？

投资Ethzilla Corp需要考虑年度范围0.0590 - 0.3900和当前价格0.0790。许多人在以0.0790或0.0820下订单之前，会比较-64.09%和。实时查看ETHZW价格图表，了解每日变化。

Ethzilla Corp股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Ethzilla Corp的最高价格是0.3900。在0.0590 - 0.3900内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Ethzilla Corp的绩效。

Ethzilla Corp股票的最低价格是多少？

Ethzilla Corp（ETHZW）的最低价格为0.0590。将其与当前的0.0790和0.0590 - 0.3900进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ETHZW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ETHZW股票是什么时候拆分的？

Ethzilla Corp历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.0789和-78.06%中可见。

日范围
0.0640 0.0849
年范围
0.0590 0.3900
前一天收盘价
0.0789
开盘价
0.0710
卖价
0.0790
买价
0.0820
最低价
0.0640
最高价
0.0849
交易量
189
日变化
0.13%
月变化
-64.09%
6个月变化
-78.06%
年变化
-78.06%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值