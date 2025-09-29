ETHZW: Ethzilla Corp
今日ETHZW汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点0.0640和高点0.0849进行交易。
关注Ethzilla Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
ETHZW股票今天的价格是多少？
Ethzilla Corp股票今天的定价为0.0790。它在0.13%范围内交易，昨天的收盘价为0.0789，交易量达到189。ETHZW的实时价格图表显示了这些更新。
Ethzilla Corp股票是否支付股息？
Ethzilla Corp目前的价值为0.0790。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-78.06%和USD。实时查看图表以跟踪ETHZW走势。
如何购买ETHZW股票？
您可以以0.0790的当前价格购买Ethzilla Corp股票。订单通常设置在0.0790或0.0820附近，而189和11.27%显示市场活动。立即关注ETHZW的实时图表更新。
如何投资ETHZW股票？
投资Ethzilla Corp需要考虑年度范围0.0590 - 0.3900和当前价格0.0790。许多人在以0.0790或0.0820下订单之前，会比较-64.09%和。实时查看ETHZW价格图表，了解每日变化。
Ethzilla Corp股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Ethzilla Corp的最高价格是0.3900。在0.0590 - 0.3900内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Ethzilla Corp的绩效。
Ethzilla Corp股票的最低价格是多少？
Ethzilla Corp（ETHZW）的最低价格为0.0590。将其与当前的0.0790和0.0590 - 0.3900进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ETHZW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ETHZW股票是什么时候拆分的？
Ethzilla Corp历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.0789和-78.06%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.0789
- 开盘价
- 0.0710
- 卖价
- 0.0790
- 买价
- 0.0820
- 最低价
- 0.0640
- 最高价
- 0.0849
- 交易量
- 189
- 日变化
- 0.13%
- 月变化
- -64.09%
- 6个月变化
- -78.06%
- 年变化
- -78.06%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值