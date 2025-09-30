- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ETHZW: Ethzilla Corp
ETHZWの今日の為替レートは、0.13%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0640の安値と0.0849の高値で取引されました。
Ethzilla Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
ETHZW株の現在の価格は？
Ethzilla Corpの株価は本日0.0790です。0.13%内で取引され、前日の終値は0.0789、取引量は189に達しました。ETHZWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Ethzilla Corpの株は配当を出しますか？
Ethzilla Corpの現在の価格は0.0790です。配当方針は会社によりますが、投資家は-78.06%やUSDにも注目します。ETHZWの動きはライブチャートで確認できます。
ETHZW株を買う方法は？
Ethzilla Corpの株は現在0.0790で購入可能です。注文は通常0.0790または0.0820付近で行われ、189や11.27%が市場の動きを示します。ETHZWの最新情報はライブチャートで確認できます。
ETHZW株に投資する方法は？
Ethzilla Corpへの投資では、年間の値幅0.0590 - 0.3900と現在の0.0790を考慮します。注文は多くの場合0.0790や0.0820で行われる前に、-64.09%や-78.06%と比較されます。ETHZWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Ethzilla Corpの株の最高値は？
Ethzilla Corpの過去1年の最高値は0.3900でした。0.0590 - 0.3900内で株価は大きく変動し、0.0789と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Ethzilla Corpのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Ethzilla Corpの株の最低値は？
Ethzilla Corp(ETHZW)の年間最安値は0.0590でした。現在の0.0790や0.0590 - 0.3900と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ETHZWの動きはライブチャートで確認できます。
ETHZWの株式分割はいつ行われましたか？
Ethzilla Corpは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.0789、-78.06%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.0789
- 始値
- 0.0710
- 買値
- 0.0790
- 買値
- 0.0820
- 安値
- 0.0640
- 高値
- 0.0849
- 出来高
- 189
- 1日の変化
- 0.13%
- 1ヶ月の変化
- -64.09%
- 6ヶ月の変化
- -78.06%
- 1年の変化
- -78.06%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
-
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
-
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.4