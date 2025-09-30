クォートセクション
通貨 / ETHZW
株に戻る

ETHZW: Ethzilla Corp

0.0790 USD 0.0001 (0.13%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ETHZWの今日の為替レートは、0.13%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0640の安値と0.0849の高値で取引されました。

Ethzilla Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

ETHZW株の現在の価格は？

Ethzilla Corpの株価は本日0.0790です。0.13%内で取引され、前日の終値は0.0789、取引量は189に達しました。ETHZWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Ethzilla Corpの株は配当を出しますか？

Ethzilla Corpの現在の価格は0.0790です。配当方針は会社によりますが、投資家は-78.06%やUSDにも注目します。ETHZWの動きはライブチャートで確認できます。

ETHZW株を買う方法は？

Ethzilla Corpの株は現在0.0790で購入可能です。注文は通常0.0790または0.0820付近で行われ、189や11.27%が市場の動きを示します。ETHZWの最新情報はライブチャートで確認できます。

ETHZW株に投資する方法は？

Ethzilla Corpへの投資では、年間の値幅0.0590 - 0.3900と現在の0.0790を考慮します。注文は多くの場合0.0790や0.0820で行われる前に、-64.09%や-78.06%と比較されます。ETHZWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Ethzilla Corpの株の最高値は？

Ethzilla Corpの過去1年の最高値は0.3900でした。0.0590 - 0.3900内で株価は大きく変動し、0.0789と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Ethzilla Corpのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Ethzilla Corpの株の最低値は？

Ethzilla Corp(ETHZW)の年間最安値は0.0590でした。現在の0.0790や0.0590 - 0.3900と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ETHZWの動きはライブチャートで確認できます。

ETHZWの株式分割はいつ行われましたか？

Ethzilla Corpは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.0789、-78.06%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.0640 0.0849
1年のレンジ
0.0590 0.3900
以前の終値
0.0789
始値
0.0710
買値
0.0790
買値
0.0820
安値
0.0640
高値
0.0849
出来高
189
1日の変化
0.13%
1ヶ月の変化
-64.09%
6ヶ月の変化
-78.06%
1年の変化
-78.06%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
期待
100.7
97.4