- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ETB: Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M
A taxa do ETB para hoje mudou para 0.73%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 15.18 e o mais alto foi 15.26.
Veja a dinâmica do par de moedas Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ETB Notícias
- Colômbia - Ações fecharam o pregão em alta e o Índice COLCAP avançou 0,54%
- Colombia stocks higher at close of trade; COLCAP up 0.54%
- ETB: A Consistent Buy-Write Options Fund, With 8.5% Yield And 7% Discount (NYSE:ETB)
- PAPI: Lackluster Results Continue Mostly As Expected (NYSEARCA:PAPI)
- Colombia stocks higher at close of trade; COLCAP up 0.61%
- Colombia stocks higher at close of trade; COLCAP up 1.02%
- JCE: Providing Strong Returns And Delivering An 8.26% Distribution Yield (NYSE:JCE)
- Colombia stocks lower at close of trade; COLCAP down 0.00%
- ETB: Discounted Valuation & Well Supported Dividend (NYSE:ETB)
- Top 10 Income Funds From Eaton Vance
- Colombia stocks lower at close of trade; COLCAP down 0.86%
- Colombia stocks higher at close of trade; COLCAP up 0.52%
- Colombia stocks higher at close of trade; COLCAP up 0.21%
- Colombia stocks lower at close of trade; COLCAP down 0.12%
- Colombia stocks higher at close of trade; COLCAP up 1.14%
- PAPI: Strong Inflows But Strategy Showing Its Cracks (NYSEARCA:PAPI)
- Colombia stocks lower at close of trade; COLCAP down 0.29%
- ETB: Hard To Recommend This Fund In A Bull Market (NYSE:ETB)
- Colombia stocks higher at close of trade; COLCAP up 0.82%
- Colombia stocks lower at close of trade; COLCAP down 0.50%
- Colombia stocks lower at close of trade; COLCAP down 1.28%
- ETB: Option Writing Fund To Keep Cash Flow Rolling In
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de ETB hoje?
Hoje Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M (ETB) está avaliado em 15.24. O instrumento é negociado dentro de 15.18 - 15.26, o fechamento de ontem foi 15.13, e o volume de negociação atingiu 105. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ETB em tempo real.
As ações de Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M pagam dividendos?
Atualmente Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M está avaliado em 15.24. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 6.13% e USD. Monitore os movimentos de ETB no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de ETB?
Você pode comprar ações de Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M (ETB) pelo preço atual 15.24. Ordens geralmente são executadas perto de 15.24 ou 15.54, enquanto 105 e 0.26% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ETB no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de ETB?
Investir em Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M envolve considerar a faixa anual 11.03 - 15.35 e o preço atual 15.24. Muitos comparam 1.87% e 12.47% antes de enviar ordens em 15.24 ou 15.54. Estude as mudanças diárias de preço de ETB no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund?
O maior preço de Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB) no último ano foi 15.35. As ações oscilaram bastante dentro de 11.03 - 15.35, e a comparação com 15.13 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund?
O menor preço de Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB) no ano foi 11.03. A comparação com o preço atual 15.24 e 11.03 - 15.35 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ETB em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de ETB?
No passado Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 15.13 e 6.13% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 15.13
- Open
- 15.20
- Bid
- 15.24
- Ask
- 15.54
- Low
- 15.18
- High
- 15.26
- Volume
- 105
- Mudança diária
- 0.73%
- Mudança mensal
- 1.87%
- Mudança de 6 meses
- 12.47%
- Mudança anual
- 6.13%
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 1.8%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.5%
- Prév.
- -0.3%
- Atu.
-
- Projeç.
- 93.5
- Prév.
- 94.2
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 3.953%