ETB: Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M
ETB fiyatı bugün 0.73% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 15.18 ve Yüksek fiyatı olarak 15.26 aralığında işlem gördü.
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
ETB haberleri
Sıkça sorulan sorular
ETB hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M hisse senedi 15.24 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 15.18 - 15.26 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 15.13 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 105 değerine ulaştı. ETB canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M hisse senedi temettü ödüyor mu?
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M hisse senedi şu anda 15.24 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 6.13% ve USD değerlerini izler. ETB hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
ETB hisse senedi nasıl alınır?
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M hisselerini şu anki 15.24 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 15.24 ve Ask 15.54 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 105 ve günlük değişim oranı 0.26% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte ETB fiyat hareketlerini takip edin.
ETB hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 11.03 - 15.35 ve mevcut fiyatı 15.24 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 15.24 veya Ask 15.54 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.87% ve 6 aylık değişim oranı 12.47% değerlerini karşılaştırır. ETB fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund hisse senedi yıllık olarak 15.35 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 11.03 - 15.35). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 15.13 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M performansını takip edin.
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB) hisse senedi yıllık olarak en düşük 11.03 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 15.24 ve hareket ettiği yıllık aralık 11.03 - 15.35 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki ETB fiyat hareketlerini izleyin.
ETB hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 15.13 ve yıllık değişim oranı 6.13% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 15.13
- Açılış
- 15.20
- Satış
- 15.24
- Alış
- 15.54
- Düşük
- 15.18
- Yüksek
- 15.26
- Hacim
- 105
- Günlük değişim
- 0.73%
- Aylık değişim
- 1.87%
- 6 aylık değişim
- 12.47%
- Yıllık değişim
- 6.13%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 1.7%
- Önceki
- 1.8%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -0.5%
- Önceki
- -0.3%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 93.5
- Önceki
- 94.2
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.953%