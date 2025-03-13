ETB hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M hisse senedi 15.24 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 15.18 - 15.26 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 15.13 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 105 değerine ulaştı. ETB canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M hisse senedi temettü ödüyor mu? Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M hisse senedi şu anda 15.24 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 6.13% ve USD değerlerini izler. ETB hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

ETB hisse senedi nasıl alınır? Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M hisselerini şu anki 15.24 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 15.24 ve Ask 15.54 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 105 ve günlük değişim oranı 0.26% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte ETB fiyat hareketlerini takip edin.

ETB hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 11.03 - 15.35 ve mevcut fiyatı 15.24 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 15.24 veya Ask 15.54 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.87% ve 6 aylık değişim oranı 12.47% değerlerini karşılaştırır. ETB fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund hisse senedi yıllık olarak 15.35 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 11.03 - 15.35). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 15.13 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M performansını takip edin.

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB) hisse senedi yıllık olarak en düşük 11.03 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 15.24 ve hareket ettiği yıllık aralık 11.03 - 15.35 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki ETB fiyat hareketlerini izleyin.