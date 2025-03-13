- 개요
ETB: Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M
ETB 환율이 오늘 0.73%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 15.18이고 고가는 15.26이었습니다.
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
자주 묻는 질문
오늘 ETB 주식의 가격은?
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M 주식은 당일 15.24에 가격이 책정되며 15.18 - 15.26 내에서 거래되고 어제의 종가는 15.13 였고 거래 볼륨은 105이었습니다. ETB의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M은 현재 15.24로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 6.13% 및 USD를 지켜 봅니다. ETB의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.
ETB 주식을 매수하는 방법은?
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M의 주식을 현재 15.24의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 15.54 근처로 접수되며 105 및 0.26%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 ETB의 업데이트를 확인해 보세요.
ETB 주식에 투자하는 방법은?
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M에 대한 투자시에는 연간 변동폭 11.03 - 15.35 및 현재 가격 15.24을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 1.87% 및 12.47%를 비교합니다. ETB 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund 주식 최고가는?
지난해 Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund의 최고가는 15.35였습니다. 11.03 - 15.35 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 15.13와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M의 움직임을 살펴보세요.
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund 최저가는?
연중 Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB)의 최저 가격은 11.03였습니다. 현재 15.24 및 11.03 - 15.35와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. ETB의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.
ETB 주식의 분할은 언제였는지?
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 15.13 및 6.13%에서 볼 수 있습니다.
- 이전 종가
- 15.13
- 시가
- 15.20
- Bid
- 15.24
- Ask
- 15.54
- 저가
- 15.18
- 고가
- 15.26
- 볼륨
- 105
- 일일 변동
- 0.73%
- 월 변동
- 1.87%
- 6개월 변동
- 12.47%
- 년간 변동율
- 6.13%
- 활동
-
- 예측값
- 1.7%
- 훑어보기
- 1.8%
- 활동
-
- 예측값
- -0.5%
- 훑어보기
- -0.3%
- 활동
-
- 예측값
- 93.5
- 훑어보기
- 94.2
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 3.953%