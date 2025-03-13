- 概要
ETB: Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M
ETBの今日の為替レートは、0.73%変化しました。日中、通貨は1あたり15.18の安値と15.26の高値で取引されました。
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-Mダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
ETB株の現在の価格は？
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-Mの株価は本日15.24です。15.18 - 15.26内で取引され、前日の終値は15.13、取引量は105に達しました。ETBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-Mの株は配当を出しますか？
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-Mの現在の価格は15.24です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.13%やUSDにも注目します。ETBの動きはライブチャートで確認できます。
ETB株を買う方法は？
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-Mの株は現在15.24で購入可能です。注文は通常15.24または15.54付近で行われ、105や0.26%が市場の動きを示します。ETBの最新情報はライブチャートで確認できます。
ETB株に投資する方法は？
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-Mへの投資では、年間の値幅11.03 - 15.35と現在の15.24を考慮します。注文は多くの場合15.24や15.54で行われる前に、1.87%や12.47%と比較されます。ETBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fundの株の最高値は？
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fundの過去1年の最高値は15.35でした。11.03 - 15.35内で株価は大きく変動し、15.13と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-Mのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fundの株の最低値は？
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund(ETB)の年間最安値は11.03でした。現在の15.24や11.03 - 15.35と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ETBの動きはライブチャートで確認できます。
ETBの株式分割はいつ行われましたか？
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-Mは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、15.13、6.13%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 15.13
- 始値
- 15.20
- 買値
- 15.24
- 買値
- 15.54
- 安値
- 15.18
- 高値
- 15.26
- 出来高
- 105
- 1日の変化
- 0.73%
- 1ヶ月の変化
- 1.87%
- 6ヶ月の変化
- 12.47%
- 1年の変化
- 6.13%
- 実際
-
- 期待
- 1.7%
- 前
- 1.8%
- 実際
-
- 期待
- -0.5%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 93.5
- 前
- 94.2
- 実際
-
- 期待
- 前
- 3.953%