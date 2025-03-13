クォートセクション
通貨 / ETB
株に戻る

ETB: Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M

15.24 USD 0.11 (0.73%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ETBの今日の為替レートは、0.73%変化しました。日中、通貨は1あたり15.18の安値と15.26の高値で取引されました。

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-Mダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ETB News

よくあるご質問

ETB株の現在の価格は？

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-Mの株価は本日15.24です。15.18 - 15.26内で取引され、前日の終値は15.13、取引量は105に達しました。ETBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-Mの株は配当を出しますか？

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-Mの現在の価格は15.24です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.13%やUSDにも注目します。ETBの動きはライブチャートで確認できます。

ETB株を買う方法は？

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-Mの株は現在15.24で購入可能です。注文は通常15.24または15.54付近で行われ、105や0.26%が市場の動きを示します。ETBの最新情報はライブチャートで確認できます。

ETB株に投資する方法は？

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-Mへの投資では、年間の値幅11.03 - 15.35と現在の15.24を考慮します。注文は多くの場合15.24や15.54で行われる前に、1.87%や12.47%と比較されます。ETBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fundの株の最高値は？

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fundの過去1年の最高値は15.35でした。11.03 - 15.35内で株価は大きく変動し、15.13と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-Mのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fundの株の最低値は？

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund(ETB)の年間最安値は11.03でした。現在の15.24や11.03 - 15.35と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ETBの動きはライブチャートで確認できます。

ETBの株式分割はいつ行われましたか？

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-Mは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、15.13、6.13%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
15.18 15.26
1年のレンジ
11.03 15.35
以前の終値
15.13
始値
15.20
買値
15.24
買値
15.54
安値
15.18
高値
15.26
出来高
105
1日の変化
0.73%
1ヶ月の変化
1.87%
6ヶ月の変化
12.47%
1年の変化
6.13%
28 10月, 火曜日
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
期待
1.7%
1.8%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
期待
-0.5%
-0.3%
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
期待
93.5
94.2
17:00
USD
7年債入札
実際
期待
3.953%