QuotazioniSezioni
Valute / ETB
Tornare a Azioni

ETB: Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M

15.24 USD 0.11 (0.73%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ETB ha avuto una variazione del 0.73% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.18 e ad un massimo di 15.26.

Segui le dinamiche di Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ETB News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni ETB oggi?

Oggi le azioni Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M sono prezzate a 15.24. Viene scambiato all'interno di 15.18 - 15.26, la chiusura di ieri è stata 15.13 e il volume degli scambi ha raggiunto 105. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ETB mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M pagano dividendi?

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M è attualmente valutato a 15.24. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 6.13% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ETB.

Come acquistare azioni ETB?

Puoi acquistare azioni Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M al prezzo attuale di 15.24. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 15.24 o 15.54, mentre 105 e 0.26% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ETB sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni ETB?

Investire in Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M implica considerare l'intervallo annuale 11.03 - 15.35 e il prezzo attuale 15.24. Molti confrontano 1.87% e 12.47% prima di effettuare ordini su 15.24 o 15.54. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ETB con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund?

Il prezzo massimo di Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund nell'ultimo anno è stato 15.35. All'interno di 11.03 - 15.35, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 15.13 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund?

Il prezzo più basso di Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB) nel corso dell'anno è stato 11.03. Confrontandolo con gli attuali 15.24 e 11.03 - 15.35 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ETB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ETB?

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 15.13 e 6.13%.

Intervallo Giornaliero
15.18 15.26
Intervallo Annuale
11.03 15.35
Chiusura Precedente
15.13
Apertura
15.20
Bid
15.24
Ask
15.54
Minimo
15.18
Massimo
15.26
Volume
105
Variazione giornaliera
0.73%
Variazione Mensile
1.87%
Variazione Semestrale
12.47%
Variazione Annuale
6.13%
28 ottobre, martedì
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
1.8%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.5%
Prev
-0.3%
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
93.5
Prev
94.2
17:00
USD
Asta di Banconote a 7 anni
Agire
Fcst
Prev
3.953%