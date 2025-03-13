CotationsSections
ETB: Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M

15.24 USD 0.11 (0.73%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ETB a changé de 0.73% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 15.18 et à un maximum de 15.26.

Suivez la dynamique Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action ETB aujourd'hui ?

L'action Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M est cotée à 15.24 aujourd'hui. Elle se négocie dans 15.18 - 15.26, a clôturé hier à 15.13 et son volume d'échange a atteint 105. Le graphique en temps réel du cours de ETB présente ces mises à jour.

L'action Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M verse-t-elle des dividendes ?

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M est actuellement valorisé à 15.24. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 6.13% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ETB.

Comment acheter des actions ETB ?

Vous pouvez acheter des actions Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M au cours actuel de 15.24. Les ordres sont généralement placés à proximité de 15.24 ou de 15.54, le 105 et le 0.26% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ETB sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action ETB ?

Investir dans Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M implique de prendre en compte la fourchette annuelle 11.03 - 15.35 et le prix actuel 15.24. Beaucoup comparent 1.87% et 12.47% avant de passer des ordres à 15.24 ou 15.54. Consultez le graphique du cours de ETB en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund ?

Le cours le plus élevé de Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund l'année dernière était 15.35. Au cours de 11.03 - 15.35, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 15.13 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund ?

Le cours le plus bas de Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB) sur l'année a été 11.03. Sa comparaison avec 15.24 et 11.03 - 15.35 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ETB sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action ETB a-t-elle été divisée ?

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 15.13 et 6.13% après les opérations sur titres.

Range quotidien
15.18 15.26
Range Annuel
11.03 15.35
Clôture Précédente
15.13
Ouverture
15.20
Bid
15.24
Ask
15.54
Plus Bas
15.18
Plus Haut
15.26
Volume
105
Changement quotidien
0.73%
Changement Mensuel
1.87%
Changement à 6 Mois
12.47%
Changement Annuel
6.13%
