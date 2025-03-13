- Обзор рынка
ETB: Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M
Курс ETB за сегодня изменился на 0.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.18, а максимальная — 15.26.
Следите за динамикой Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ETB сегодня?
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M (ETB) сегодня оценивается на уровне 15.24. Инструмент торгуется в пределах 15.18 - 15.26, вчерашнее закрытие составило 15.13, а торговый объем достиг 105. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ETB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M?
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M в настоящее время оценивается в 15.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.13% и USD. Отслеживайте движения ETB на графике в реальном времени.
Как купить акции ETB?
Вы можете купить акции Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M (ETB) по текущей цене 15.24. Ордера обычно размещаются около 15.24 или 15.54, тогда как 105 и 0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ETB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ETB?
Инвестирование в Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M предполагает учет годового диапазона 11.03 - 15.35 и текущей цены 15.24. Многие сравнивают 1.87% и 12.47% перед размещением ордеров на 15.24 или 15.54. Изучайте ежедневные изменения цены ETB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund?
Самая высокая цена Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB) за последний год составила 15.35. Акции заметно колебались в пределах 11.03 - 15.35, сравнение с 15.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund?
Самая низкая цена Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB) за год составила 11.03. Сравнение с текущими 15.24 и 11.03 - 15.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ETB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ETB?
В прошлом Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.13 и 6.13% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 15.13
- Open
- 15.20
- Bid
- 15.24
- Ask
- 15.54
- Low
- 15.18
- High
- 15.26
- Объем
- 105
- Дневное изменение
- 0.73%
- Месячное изменение
- 1.87%
- 6-месячное изменение
- 12.47%
- Годовое изменение
- 6.13%
- Акт.
-
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 1.8%
- Акт.
-
- Прог.
- -0.5%
- Пред.
- -0.3%
- Акт.
-
- Прог.
- 93.5
- Пред.
- 94.2
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 3.953%