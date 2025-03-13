КотировкиРазделы
ETB: Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M

15.24 USD 0.11 (0.73%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ETB за сегодня изменился на 0.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.18, а максимальная — 15.26.

Следите за динамикой Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ETB сегодня?

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M (ETB) сегодня оценивается на уровне 15.24. Инструмент торгуется в пределах 15.18 - 15.26, вчерашнее закрытие составило 15.13, а торговый объем достиг 105. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ETB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M?

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M в настоящее время оценивается в 15.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.13% и USD. Отслеживайте движения ETB на графике в реальном времени.

Как купить акции ETB?

Вы можете купить акции Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M (ETB) по текущей цене 15.24. Ордера обычно размещаются около 15.24 или 15.54, тогда как 105 и 0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ETB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ETB?

Инвестирование в Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M предполагает учет годового диапазона 11.03 - 15.35 и текущей цены 15.24. Многие сравнивают 1.87% и 12.47% перед размещением ордеров на 15.24 или 15.54. Изучайте ежедневные изменения цены ETB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund?

Самая высокая цена Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB) за последний год составила 15.35. Акции заметно колебались в пределах 11.03 - 15.35, сравнение с 15.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund?

Самая низкая цена Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB) за год составила 11.03. Сравнение с текущими 15.24 и 11.03 - 15.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ETB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ETB?

В прошлом Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.13 и 6.13% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
15.18 15.26
Годовой диапазон
11.03 15.35
Предыдущее закрытие
15.13
Open
15.20
Bid
15.24
Ask
15.54
Low
15.18
High
15.26
Объем
105
Дневное изменение
0.73%
Месячное изменение
1.87%
6-месячное изменение
12.47%
Годовое изменение
6.13%
