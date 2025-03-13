KurseKategorien
ETB: Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M

15.24 USD 0.11 (0.73%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ETB hat sich für heute um 0.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.18 bis zu einem Hoch von 15.26 gehandelt.

Verfolgen Sie die Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

ETB News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von ETB heute?

Die Aktie von Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M (ETB) notiert heute bei 15.24. Sie wird innerhalb einer Spanne von 15.18 - 15.26 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 15.13 und das Handelsvolumen erreichte 105. Das Live-Chart von ETB zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie ETB Dividenden?

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M wird derzeit mit 15.24 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 6.13% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ETB zu verfolgen.

Wie kaufe ich ETB-Aktien?

Sie können Aktien von Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M (ETB) zum aktuellen Kurs von 15.24 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 15.24 oder 15.54 platziert, während 105 und 0.26% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ETB auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in ETB-Aktien?

Bei einer Investition in Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M müssen die jährliche Spanne 11.03 - 15.35 und der aktuelle Kurs 15.24 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.87% und 12.47%, bevor sie Orders zu 15.24 oder 15.54 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ETB.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund?

Der höchste Kurs von Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB) im vergangenen Jahr lag bei 15.35. Innerhalb von 11.03 - 15.35 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 15.13 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund?

Der niedrigste Kurs von Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB) im Laufe des Jahres betrug 11.03. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 15.24 und der Spanne 11.03 - 15.35 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ETB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von ETB statt?

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-M hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 15.13 und 6.13% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
15.18 15.26
Jahresspanne
11.03 15.35
Vorheriger Schlusskurs
15.13
Eröffnung
15.20
Bid
15.24
Ask
15.54
Tief
15.18
Hoch
15.26
Volumen
105
Tagesänderung
0.73%
Monatsänderung
1.87%
6-Monatsänderung
12.47%
Jahresänderung
6.13%
