ET-PI: Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un

11.41 USD 0.03 (0.26%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do ET-PI para hoje mudou para -0.26%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.39 e o mais alto foi 11.49.

Veja a dinâmica do par de moedas Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de ET-PI hoje?

Hoje Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un (ET-PI) está avaliado em 11.41. O instrumento é negociado dentro de -0.26%, o fechamento de ontem foi 11.44, e o volume de negociação atingiu 67. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ET-PI em tempo real.

As ações de Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un pagam dividendos?

Atualmente Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un está avaliado em 11.41. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.70% e USD. Monitore os movimentos de ET-PI no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de ET-PI?

Você pode comprar ações de Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un (ET-PI) pelo preço atual 11.41. Ordens geralmente são executadas perto de 11.41 ou 11.71, enquanto 67 e -0.61% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ET-PI no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de ET-PI?

Investir em Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un envolve considerar a faixa anual 11.24 - 11.61 e o preço atual 11.41. Muitos comparam -0.09% e -0.70% antes de enviar ordens em 11.41 ou 11.71. Estude as mudanças diárias de preço de ET-PI no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Energy Transfer LP?

O maior preço de Energy Transfer LP (ET-PI) no último ano foi 11.61. As ações oscilaram bastante dentro de 11.24 - 11.61, e a comparação com 11.44 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Energy Transfer LP?

O menor preço de Energy Transfer LP (ET-PI) no ano foi 11.24. A comparação com o preço atual 11.41 e 11.24 - 11.61 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ET-PI em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de ET-PI?

No passado Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 11.44 e -0.70% após os eventos corporativos.

Faixa diária
11.39 11.49
Faixa anual
11.24 11.61
Fechamento anterior
11.44
Open
11.48
Bid
11.41
Ask
11.71
Low
11.39
High
11.49
Volume
67
Mudança diária
-0.26%
Mudança mensal
-0.09%
Mudança de 6 meses
-0.70%
Mudança anual
-0.70%
