A taxa do ET-PI para hoje mudou para -0.26%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.39 e o mais alto foi 11.49.

Veja a dinâmica do par de moedas Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.