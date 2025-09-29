- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ET-PI: Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un
El tipo de cambio de ET-PI de hoy ha cambiado un -0.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 11.39, mientras que el máximo ha alcanzado 11.49.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de ET-PI hoy?
Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un (ET-PI) se evalúa hoy en 11.41. El instrumento se negocia dentro de -0.26%; el cierre de ayer ha sido 11.44 y el volumen comercial ha alcanzado 67. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios ET-PI en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un?
Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un se evalúa actualmente en 11.41. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -0.70% y USD. Monitoree los movimientos de ET-PI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de ET-PI?
Puede comprar acciones de Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un (ET-PI) al precio actual de 11.41. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 11.41 o 11.71, mientras que 67 y -0.61% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de ET-PI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de ET-PI?
Invertir en Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un implica tener en cuenta el rango anual 11.24 - 11.61 y el precio actual 11.41. Muchos comparan -0.09% y -0.70% antes de colocar órdenes en 11.41 o 11.71. Estudie los cambios diarios de precios de ET-PI en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Energy Transfer LP?
El precio más alto de Energy Transfer LP (ET-PI) en el último año ha sido 11.61. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 11.24 - 11.61, una comparación con 11.44 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Energy Transfer LP?
El precio más bajo de Energy Transfer LP (ET-PI) para el año ha sido 11.24. La comparación con los actuales 11.41 y 11.24 - 11.61 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de ET-PI en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de ET-PI?
En el pasado, Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 11.44 y -0.70% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 11.44
- Open
- 11.48
- Bid
- 11.41
- Ask
- 11.71
- Low
- 11.39
- High
- 11.49
- Volumen
- 67
- Cambio diario
- -0.26%
- Cambio mensual
- -0.09%
- Cambio a 6 meses
- -0.70%
- Cambio anual
- -0.70%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.