Курс ET-PI за сегодня изменился на -0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.39, а максимальная — 11.49.

Следите за динамикой Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.