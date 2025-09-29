КотировкиРазделы
ET-PI: Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un

11.40 USD 0.04 (0.35%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ET-PI за сегодня изменился на -0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.39, а максимальная — 11.49.

Следите за динамикой Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ET-PI сегодня?

Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un (ET-PI) сегодня оценивается на уровне 11.40. Инструмент торгуется в пределах -0.35%, вчерашнее закрытие составило 11.44, а торговый объем достиг 62. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ET-PI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un?

Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un в настоящее время оценивается в 11.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.78% и USD. Отслеживайте движения ET-PI на графике в реальном времени.

Как купить акции ET-PI?

Вы можете купить акции Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un (ET-PI) по текущей цене 11.40. Ордера обычно размещаются около 11.40 или 11.70, тогда как 62 и -0.70% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ET-PI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ET-PI?

Инвестирование в Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un предполагает учет годового диапазона 11.24 - 11.61 и текущей цены 11.40. Многие сравнивают -0.18% и -0.78% перед размещением ордеров на 11.40 или 11.70. Изучайте ежедневные изменения цены ET-PI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Energy Transfer LP?

Самая высокая цена Energy Transfer LP (ET-PI) за последний год составила 11.61. Акции заметно колебались в пределах 11.24 - 11.61, сравнение с 11.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Energy Transfer LP?

Самая низкая цена Energy Transfer LP (ET-PI) за год составила 11.24. Сравнение с текущими 11.40 и 11.24 - 11.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ET-PI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ET-PI?

В прошлом Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.44 и -0.78% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
11.39 11.49
Годовой диапазон
11.24 11.61
Предыдущее закрытие
11.44
Open
11.48
Bid
11.40
Ask
11.70
Low
11.39
High
11.49
Объем
62
Дневное изменение
-0.35%
Месячное изменение
-0.18%
6-месячное изменение
-0.78%
Годовое изменение
-0.78%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.