ET-PI: Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un
Курс ET-PI за сегодня изменился на -0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.39, а максимальная — 11.49.
Следите за динамикой Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ET-PI сегодня?
Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un (ET-PI) сегодня оценивается на уровне 11.40. Инструмент торгуется в пределах -0.35%, вчерашнее закрытие составило 11.44, а торговый объем достиг 62. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ET-PI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un?
Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un в настоящее время оценивается в 11.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.78% и USD. Отслеживайте движения ET-PI на графике в реальном времени.
Как купить акции ET-PI?
Вы можете купить акции Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un (ET-PI) по текущей цене 11.40. Ордера обычно размещаются около 11.40 или 11.70, тогда как 62 и -0.70% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ET-PI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ET-PI?
Инвестирование в Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un предполагает учет годового диапазона 11.24 - 11.61 и текущей цены 11.40. Многие сравнивают -0.18% и -0.78% перед размещением ордеров на 11.40 или 11.70. Изучайте ежедневные изменения цены ET-PI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Energy Transfer LP?
Самая высокая цена Energy Transfer LP (ET-PI) за последний год составила 11.61. Акции заметно колебались в пределах 11.24 - 11.61, сравнение с 11.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Energy Transfer LP?
Самая низкая цена Energy Transfer LP (ET-PI) за год составила 11.24. Сравнение с текущими 11.40 и 11.24 - 11.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ET-PI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ET-PI?
В прошлом Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.44 и -0.78% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 11.44
- Open
- 11.48
- Bid
- 11.40
- Ask
- 11.70
- Low
- 11.39
- High
- 11.49
- Объем
- 62
- Дневное изменение
- -0.35%
- Месячное изменение
- -0.18%
- 6-месячное изменение
- -0.78%
- Годовое изменение
- -0.78%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%