ET-PI: Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un

11.41 USD 0.03 (0.26%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ET-PI ha avuto una variazione del -0.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.39 e ad un massimo di 11.49.

Segui le dinamiche di Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni ET-PI oggi?

Oggi le azioni Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un sono prezzate a 11.41. Viene scambiato all'interno di -0.26%, la chiusura di ieri è stata 11.44 e il volume degli scambi ha raggiunto 67. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ET-PI mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un pagano dividendi?

Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un è attualmente valutato a 11.41. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.70% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ET-PI.

Come acquistare azioni ET-PI?

Puoi acquistare azioni Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un al prezzo attuale di 11.41. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 11.41 o 11.71, mentre 67 e -0.61% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ET-PI sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni ET-PI?

Investire in Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un implica considerare l'intervallo annuale 11.24 - 11.61 e il prezzo attuale 11.41. Molti confrontano -0.09% e -0.70% prima di effettuare ordini su 11.41 o 11.71. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ET-PI con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Energy Transfer LP?

Il prezzo massimo di Energy Transfer LP nell'ultimo anno è stato 11.61. All'interno di 11.24 - 11.61, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 11.44 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Energy Transfer LP?

Il prezzo più basso di Energy Transfer LP (ET-PI) nel corso dell'anno è stato 11.24. Confrontandolo con gli attuali 11.41 e 11.24 - 11.61 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ET-PI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ET-PI?

Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 11.44 e -0.70%.

Intervallo Giornaliero
11.39 11.49
Intervallo Annuale
11.24 11.61
Chiusura Precedente
11.44
Apertura
11.48
Bid
11.41
Ask
11.71
Minimo
11.39
Massimo
11.49
Volume
67
Variazione giornaliera
-0.26%
Variazione Mensile
-0.09%
Variazione Semestrale
-0.70%
Variazione Annuale
-0.70%
