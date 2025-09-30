- Panoramica
ET-PI: Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un
Il tasso di cambio ET-PI ha avuto una variazione del -0.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.39 e ad un massimo di 11.49.
Segui le dinamiche di Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni ET-PI oggi?
Oggi le azioni Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un sono prezzate a 11.41. Viene scambiato all'interno di -0.26%, la chiusura di ieri è stata 11.44 e il volume degli scambi ha raggiunto 67. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ET-PI mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un pagano dividendi?
Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un è attualmente valutato a 11.41. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.70% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ET-PI.
Come acquistare azioni ET-PI?
Puoi acquistare azioni Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un al prezzo attuale di 11.41. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 11.41 o 11.71, mentre 67 e -0.61% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ET-PI sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni ET-PI?
Investire in Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un implica considerare l'intervallo annuale 11.24 - 11.61 e il prezzo attuale 11.41. Molti confrontano -0.09% e -0.70% prima di effettuare ordini su 11.41 o 11.71. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ET-PI con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Energy Transfer LP?
Il prezzo massimo di Energy Transfer LP nell'ultimo anno è stato 11.61. All'interno di 11.24 - 11.61, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 11.44 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Energy Transfer LP?
Il prezzo più basso di Energy Transfer LP (ET-PI) nel corso dell'anno è stato 11.24. Confrontandolo con gli attuali 11.41 e 11.24 - 11.61 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ET-PI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ET-PI?
Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 11.44 e -0.70%.
- Chiusura Precedente
- 11.44
- Apertura
- 11.48
- Bid
- 11.41
- Ask
- 11.71
- Minimo
- 11.39
- Massimo
- 11.49
- Volume
- 67
- Variazione giornaliera
- -0.26%
- Variazione Mensile
- -0.09%
- Variazione Semestrale
- -0.70%
- Variazione Annuale
- -0.70%
