ET-PI: Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un
ET-PIの今日の為替レートは、-0.26%変化しました。日中、通貨は1あたり11.39の安値と11.49の高値で取引されました。
Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Unダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
ET-PI株の現在の価格は？
Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Unの株価は本日11.41です。-0.26%内で取引され、前日の終値は11.44、取引量は67に達しました。ET-PIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Unの株は配当を出しますか？
Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Unの現在の価格は11.41です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.70%やUSDにも注目します。ET-PIの動きはライブチャートで確認できます。
ET-PI株を買う方法は？
Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Unの株は現在11.41で購入可能です。注文は通常11.41または11.71付近で行われ、67や-0.61%が市場の動きを示します。ET-PIの最新情報はライブチャートで確認できます。
ET-PI株に投資する方法は？
Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Unへの投資では、年間の値幅11.24 - 11.61と現在の11.41を考慮します。注文は多くの場合11.41や11.71で行われる前に、-0.09%や-0.70%と比較されます。ET-PIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Energy Transfer LPの株の最高値は？
Energy Transfer LPの過去1年の最高値は11.61でした。11.24 - 11.61内で株価は大きく変動し、11.44と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Unのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Energy Transfer LPの株の最低値は？
Energy Transfer LP(ET-PI)の年間最安値は11.24でした。現在の11.41や11.24 - 11.61と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ET-PIの動きはライブチャートで確認できます。
ET-PIの株式分割はいつ行われましたか？
Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Unは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、11.44、-0.70%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 11.44
- 始値
- 11.48
- 買値
- 11.41
- 買値
- 11.71
- 安値
- 11.39
- 高値
- 11.49
- 出来高
- 67
- 1日の変化
- -0.26%
- 1ヶ月の変化
- -0.09%
- 6ヶ月の変化
- -0.70%
- 1年の変化
- -0.70%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前