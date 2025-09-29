クォートセクション
通貨 / ET-PI
ET-PI: Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un

11.41 USD 0.03 (0.26%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ET-PIの今日の為替レートは、-0.26%変化しました。日中、通貨は1あたり11.39の安値と11.49の高値で取引されました。

Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Unダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

ET-PI株の現在の価格は？

Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Unの株価は本日11.41です。-0.26%内で取引され、前日の終値は11.44、取引量は67に達しました。ET-PIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Unの株は配当を出しますか？

Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Unの現在の価格は11.41です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.70%やUSDにも注目します。ET-PIの動きはライブチャートで確認できます。

ET-PI株を買う方法は？

Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Unの株は現在11.41で購入可能です。注文は通常11.41または11.71付近で行われ、67や-0.61%が市場の動きを示します。ET-PIの最新情報はライブチャートで確認できます。

ET-PI株に投資する方法は？

Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Unへの投資では、年間の値幅11.24 - 11.61と現在の11.41を考慮します。注文は多くの場合11.41や11.71で行われる前に、-0.09%や-0.70%と比較されます。ET-PIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Energy Transfer LPの株の最高値は？

Energy Transfer LPの過去1年の最高値は11.61でした。11.24 - 11.61内で株価は大きく変動し、11.44と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Unのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Energy Transfer LPの株の最低値は？

Energy Transfer LP(ET-PI)の年間最安値は11.24でした。現在の11.41や11.24 - 11.61と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ET-PIの動きはライブチャートで確認できます。

ET-PIの株式分割はいつ行われましたか？

Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Unは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、11.44、-0.70%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
11.39 11.49
1年のレンジ
11.24 11.61
以前の終値
11.44
始値
11.48
買値
11.41
買値
11.71
安値
11.39
高値
11.49
出来高
67
1日の変化
-0.26%
1ヶ月の変化
-0.09%
6ヶ月の変化
-0.70%
1年の変化
-0.70%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待